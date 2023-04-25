Кокорин ответил, рассчитывает ли он еще поиграть за «Фиорентину»

Форвард Александр Кокорин порассуждал о своем будущем в «Фиорентине».
- Итальянский клуб купил его в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро.
- Кокорин не сделал ни одного голевого действия в 11 матчах за 1,5 сезона.
- Прошлым летом нападающего отдали в аренду кипрскому «Арису».
– У тебя еще год контракта с «Фиорентиной». Как впечатлить тренера Винченцо Итальяно?
– Я в этом деле человек маленький. Есть мои боссы в «Фиорентине», думаю, я должен буду приехать и там разговаривать на месте.
Мне никто не звонил, ничего не говорил. После 30 июня я должен вернуться в ряды и спросить – что делаем?
– Допускаешь еще год поиграть в Италии?
– Да. Не допускаю, что поиграть, но поприсутствовать там... (смеется)
Хотелось бы поиграть в Италии, но большие боссы как скажут в «Фиорентине».
– Мхитаряну 34 года, он все матчи «Интера» играет в основе в 2023 году.
– Топ.
– Это не пример?
– Что ты меня уговариваешь: едь, поиграй, ***, не заканчивай карьеру.
– Да я к тому, что твои 32 года – вообще не возраст для Италии.
– Я согласен.