Кокорин ответил, рассчитывает ли он еще поиграть за «Фиорентину»

Форвард Александр Кокорин порассуждал о своем будущем в «Фиорентине».

Итальянский клуб купил его в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро.

Кокорин не сделал ни одного голевого действия в 11 матчах за 1,5 сезона.

Прошлым летом нападающего отдали в аренду кипрскому «Арису».

– У тебя еще год контракта с «Фиорентиной». Как впечатлить тренера Винченцо Итальяно?

– Я в этом деле человек маленький. Есть мои боссы в «Фиорентине», думаю, я должен буду приехать и там разговаривать на месте.

Мне никто не звонил, ничего не говорил. После 30 июня я должен вернуться в ряды и спросить – что делаем?

– Допускаешь еще год поиграть в Италии?

– Да. Не допускаю, что поиграть, но поприсутствовать там... (смеется)

Хотелось бы поиграть в Италии, но большие боссы как скажут в «Фиорентине».

– Мхитаряну 34 года, он все матчи «Интера» играет в основе в 2023 году.

– Топ.

– Это не пример?

– Что ты меня уговариваешь: едь, поиграй, ***, не заканчивай карьеру.

– Да я к тому, что твои 32 года – вообще не возраст для Италии.

– Я согласен.