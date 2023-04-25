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    • Кокорин ответил, рассчитывает ли он еще поиграть за «Фиорентину»

    Кокорин ответил, рассчитывает ли он еще поиграть за «Фиорентину»

    Форвард Александр Кокорин порассуждал о своем будущем в «Фиорентине».

    • Итальянский клуб купил его в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро.
    • Кокорин не сделал ни одного голевого действия в 11 матчах за 1,5 сезона.
    • Прошлым летом нападающего отдали в аренду кипрскому «Арису».

    – У тебя еще год контракта с «Фиорентиной». Как впечатлить тренера Винченцо Итальяно?

    – Я в этом деле человек маленький. Есть мои боссы в «Фиорентине», думаю, я должен буду приехать и там разговаривать на месте.

    Мне никто не звонил, ничего не говорил. После 30 июня я должен вернуться в ряды и спросить – что делаем?

    – Допускаешь еще год поиграть в Италии?

    – Да. Не допускаю, что поиграть, но поприсутствовать там... (смеется)

    Хотелось бы поиграть в Италии, но большие боссы как скажут в «Фиорентине».

    – Мхитаряну 34 года, он все матчи «Интера» играет в основе в 2023 году.

    – Топ.

    – Это не пример?

    – Что ты меня уговариваешь: едь, поиграй, ***, не заканчивай карьеру.

    – Да я к тому, что твои 32 года – вообще не возраст для Италии.

    – Я согласен.

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    Источник: ютуб-канал нобеля Арустамяна

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