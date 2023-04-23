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    Месси прилетел в Барселону с 15 чемоданами

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси после последнего матча Лиги 1 против «Анжера» (2:1) прилетел в Барселону.

    С Лео была семья, а также 15 чемоданов, сообщил каталонский инсайдер Жерар Ромеро.

    • Месси рассчитывает летом вернуться в «Барселону».
    • Аргентинец выступал за «Барсу» до 2021 года.
    • В прошлом году Месси впервые стал чемпионом мира.

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    Источник: твиттер Jijantes FC

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3010

      Play 7 минут назад

      Из новостей про возвращение Месси в Барселону скоро вся лента новостей на спортивных ресурсах будет состоять. Месси почти 36, если он всерьёз хочет сыграть в ранге действующего чемпиона мира ещё на одном чемпионате, то само собой, готовиться к этому турниру нужно не в ПСЖ. Вопрос в том, что Барселона очень сильно изменилась с момента ухода Месси, а строить новую команду вокруг 36ти летнего футболиста, даже такого как Месси, идея не очень разумная.

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      Рейтинг: +1126

      Болотоход 18 минут назад

      Похоже перейдет!

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