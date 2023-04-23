Месси прилетел в Барселону с 15 чемоданами

Из новостей про возвращение Месси в Барселону скоро вся лента новостей на спортивных ресурсах будет состоять. Месси почти 36, если он всерьёз хочет сыграть в ранге действующего чемпиона мира ещё на одном чемпионате, то само собой, готовиться к этому турниру нужно не в ПСЖ. Вопрос в том, что Барселона очень сильно изменилась с момента ухода Месси, а строить новую команду вокруг 36ти летнего футболиста, даже такого как Месси, идея не очень разумная.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси после последнего матча Лиги 1 против «Анжера» (2:1) прилетел в Барселону.
С Лео была семья, а также 15 чемоданов, сообщил каталонский инсайдер Жерар Ромеро.
- Месси рассчитывает летом вернуться в «Барселону».
- Аргентинец выступал за «Барсу» до 2021 года.
- В прошлом году Месси впервые стал чемпионом мира.