Андрей Мостовой: «Было бы суперкруто оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой хотел бы отпраздновать чемпионство после матча со «Спартаком».

– Многие болельщики и эксперты анализируют календарь Премьер-лиги и высчитывают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом. Мешает это команде?

– Нет, я об этом не думаю. Все говорят, что при хорошем раскладе чемпионская игра придется на «Спартак», и это невозможно не услышать. Конечно, это было бы суперкруто, но как будет – ​так будет, цель одна.