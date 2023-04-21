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    • Андрей Мостовой: «Было бы суперкруто оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

    Андрей Мостовой: «Было бы суперкруто оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой хотел бы отпраздновать чемпионство после матча со «Спартаком».

    – Многие болельщики и эксперты анализируют календарь Премьер-лиги и высчитывают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом. Мешает это команде?

    – Нет, я об этом не думаю. Все говорят, что при хорошем раскладе чемпионская игра придется на «Спартак», и это невозможно не услышать. Конечно, это было бы суперкруто, но как будет – ​так будет, цель одна.

    • Матч 26-го тура «Зенит» – «Спартак» состоится 7 мая.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • «Спартак» занимает 3-ю строчку.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4962

      Питерский князь 1 час назад

      Было круто, если бы они нам на шеи медальки вешали.
      :)))

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      Рейтинг: +1632

      Suvorov51 > Питерский князь 26 минут назад

      Вам медальки на шею навесили, еще чемпионат не начинался, хозяин лиги уже оплатил судейство и вторую звездочку

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      Рейтинг: +4321

      fakeid > Suvorov51 15 минут назад

      промквас

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