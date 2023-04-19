«Реал» продлил контракт с Бензема: француз определился, когда уйдет из клуба (AS)

чётко под холанда, у которого в контракте есть отступные 150 лямов после 2х сезонов в сити. один уйдёт - другой тут же придёт (я надеюсь).
«Реал» активировал опцию продления контракта с нападающим Каримом Бензема.
По информации AS, «Реал» воспользовался клубным правилом об автоматическом продлении контракта с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч».
Соглашение с Бензема продлено до 2024 года. Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала».
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- Он выступает за «Реал» с 2009 года.