«Реал» продлил контракт с Бензема: француз определился, когда уйдет из клуба (AS)

«Реал» активировал опцию продления контракта с нападающим Каримом Бензема.

По информации AS, «Реал» воспользовался клубным правилом об автоматическом продлении контракта с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч».

Соглашение с Бензема продлено до 2024 года. Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала».