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    «Реал» продлил контракт с Бензема: француз определился, когда уйдет из клуба (AS)

    «Реал» активировал опцию продления контракта с нападающим Каримом Бензема.

    По информации AS, «Реал» воспользовался клубным правилом об автоматическом продлении контракта с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч».

    Соглашение с Бензема продлено до 2024 года. Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала».

    • Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • Он выступает за «Реал» с 2009 года.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4252

      fakeid 23 минуты назад

      чётко под холанда, у которого в контракте есть отступные 150 лямов после 2х сезонов в сити. один уйдёт - другой тут же придёт (я надеюсь).

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      Рейтинг: +17440

      Garrincha58 > fakeid 3 минуты назад

      а может Мбаппешника подпишут раньше

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