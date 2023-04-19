«Вообще без вопросов!»: Даса назвал самый популярный клуб России

Защитник «Динамо» Эли Даса считает свой клуб самым популярным в России.
— Главный вопрос болельщиков «Динамо»: когда вы станете чемпионами?
— Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта.
— Одновременно с «Динамо» день рождения празднует «Спартак».
— Да, знаю. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история.
- «Динамо» накануне отметило 100 лет.
- Команда идет в РПЛ 5-м.
- У клуба нет трофеев с 1995 года.
Источник: «РБ Спорт»