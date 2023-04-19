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  • «Вообще без вопросов!»: Даса назвал самый популярный клуб России

«Вообще без вопросов!»: Даса назвал самый популярный клуб России

19 апреля 2023, 10:39
14

Защитник «Динамо» Эли Даса считает свой клуб самым популярным в России.

— Главный вопрос болельщиков «Динамо»: когда вы станете чемпионами?

— Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта.

— Одновременно с «Динамо» день рождения празднует «Спартак».

— Да, знаю. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история.

  • «Динамо» накануне отметило 100 лет.
  • Команда идет в РПЛ 5-м.
  • У клуба нет трофеев с 1995 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Даса Эли
Комментарии (14)
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SLADE2019
1681890112
Нашли у кого спрашивать.
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JTherry
1681893044
Даса дальше забора в Новогорске не видит ничего...) к 100-летию днища бестрофейные пошили куртки за 150 тысяч рублей для болельщиков...)))
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Дядя Серёжа
1681898171
Кто такая эта Даса?
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DOCTOR PENALTY
1681899823
Да он за деньги что угодно скажет, и даже "съест перед ЗАГСом свой паспорт". )
Ответить
ySS
1681903238
Ничего неожиданного, но забавно)
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derrik2000
1681903599
Ну, молодец, что ещё скажешь. Всё правильно: играет за Динамо - это и есть для него самый популярный клуб.
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