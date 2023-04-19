«Вообще без вопросов!»: Даса назвал самый популярный клуб России

Защитник «Динамо» Эли Даса считает свой клуб самым популярным в России.

— Главный вопрос болельщиков «Динамо»: когда вы станете чемпионами?

— Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта.

— Одновременно с «Динамо» день рождения празднует «Спартак».

— Да, знаю. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история.