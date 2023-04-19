Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Вообще без вопросов!»: Даса назвал самый популярный клуб России

    Защитник «Динамо» Эли Даса считает свой клуб самым популярным в России.

    — Главный вопрос болельщиков «Динамо»: когда вы станете чемпионами?

    — Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта.

    — Одновременно с «Динамо» день рождения празднует «Спартак».

    — Да, знаю. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история.

    • «Динамо» накануне отметило 100 лет.
    • Команда идет в РПЛ 5-м.
    • У клуба нет трофеев с 1995 года.

    Новости по теме
    Угадаете десятилетие РПЛ по трем фото? 1
    Рейтинг клубов РПЛ по доверию воспитанникам: «Динамо» лидирует, «Спартак» – вне топ-5 8
    Директор «Зенита»: «Бесплатная раздача билетов себя оправдала» 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1032

      SLADE2019 25 минут назад

      Нашли у кого спрашивать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 