95 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан рассказал, сколько человек оформили Fan ID в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
— Сколько человек в Петербурге оформили карту болельщика?
— С учетом Ленобласти оформлено около 95 тысяч карт болельщика. И эта цифра продолжает расти. Помогают мобильные МФЦ и «Центр выдачи карт болельщика» на 40 окон, которые начали свою работу у стадиона в начале марта.
Надеемся, что число обладателей карты резко возрастет в преддверии самых важных игр нашей команды в борьбе за чемпионство и долгожданную вторую звезду.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.
Источник: «Матч ТВ»