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    95 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

    Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан рассказал, сколько человек оформили Fan ID в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    — Сколько человек в Петербурге оформили карту болельщика?

    — С учетом Ленобласти оформлено около 95 тысяч карт болельщика. И эта цифра продолжает расти. Помогают мобильные МФЦ и «Центр выдачи карт болельщика» на 40 окон, которые начали свою работу у стадиона в начале марта.

    Надеемся, что число обладателей карты резко возрастет в преддверии самых важных игр нашей команды в борьбе за чемпионство и долгожданную вторую звезду.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14453

      Skull_Boy 1 час назад

      Ух ты, а почему тогда на игры заманивают шавухой или 500ми рублей

      1
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      Рейтинг: +297

      Рыло свина > Skull_Boy 2 минуты назад

      бюджетников обязали оформить фануйди, а вот на футбол их пока не хватило наглости под конвоем загнать. приказ будет загонят!

      0
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      Рейтинг: +18261

      paracetamol 1 час назад

      Питерским нечего бояться, они же не свини. Культурная столица все-таки!

      0
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      Рейтинг: +1212

      inzek > paracetamol 1 час назад

      культурный ты наш, откуда столько желчи?

      0
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      Рейтинг: +1158

      Таврида > paracetamol 55 минут назад

      Бесплатный хот-дог всегда превратит культурного человека в болельщика Зенита...

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      Рейтинг: +1031

      Болотоход 1 час назад

      Силой заставляли.

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      Рейтинг: +18261

      paracetamol > Болотоход 1 час назад

      Мышление мелкого поросенка.

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      Рейтинг: +297

      Рыло свина > Болотоход 46 секунд назад

      угрозой лишения премий и работы, добровольно сами оформили и отчитались перед начальником, предъявив "заветную бумажку".

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