95 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан рассказал, сколько человек оформили Fan ID в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

— Сколько человек в Петербурге оформили карту болельщика?

— С учетом Ленобласти оформлено около 95 тысяч карт болельщика. И эта цифра продолжает расти. Помогают мобильные МФЦ и «Центр выдачи карт болельщика» на 40 окон, которые начали свою работу у стадиона в начале марта.

Надеемся, что число обладателей карты резко возрастет в преддверии самых важных игр нашей команды в борьбе за чемпионство и долгожданную вторую звезду.