Маунт сообщил «Челси» свои требования по зарплате

Мэйсон Маунт ведет переговоры с «Челси» о продлении контракта, истекающего в 2024 году.

Футболист добивается повышения зарплаты – он хочет зарабатывать около 250 тысяч фунтов в неделю. По его мнению, такой оклад соответствует статусу игрока основного состава «Челси» и сборной Англии.

Лондонский клуб планирует сделать полузащитнику последнее предложение. Если он его отклонит, то будет продан летом.

За ситуацией с будущим Маунта следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».