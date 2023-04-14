«Барселона» готовит второй экономический план возвращения Месси

«Барселона» работает над летним переходом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

В Испании уверены, что клуб уже договорился с самим аргентинцем.

Теперь каталонцы разрабатывают экономический план возвращения своего воспитанника.

Первая версия была отвергнута Ла Лигой в конце марта, сейчас готовится вторая.