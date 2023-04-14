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    «Барселона» готовит второй экономический план возвращения Месси

    «Барселона» работает над летним переходом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

    В Испании уверены, что клуб уже договорился с самим аргентинцем.

    Теперь каталонцы разрабатывают экономический план возвращения своего воспитанника.

    Первая версия была отвергнута Ла Лигой в конце марта, сейчас готовится вторая.

    • Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.
    • Ближайшим летом он станет свободным агентом.
    • Хави хочет использовать нападающего в полузащите.

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4104

      fakeid 2 часа назад

      дебилы какие-то. ну что им сейчас даст месси? он уже не тот. футболки распродадут и отобьют? ну может быть. футболки роналду в МЮ быстро разошлись, а толку от игры - да сами знаете.

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