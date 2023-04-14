«Барселона» готовит второй экономический план возвращения Месси

дебилы какие-то. ну что им сейчас даст месси? он уже не тот. футболки распродадут и отобьют? ну может быть. футболки роналду в МЮ быстро разошлись, а толку от игры - да сами знаете.
«Барселона» работает над летним переходом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
В Испании уверены, что клуб уже договорился с самим аргентинцем.
Теперь каталонцы разрабатывают экономический план возвращения своего воспитанника.
Первая версия была отвергнута Ла Лигой в конце марта, сейчас готовится вторая.
- Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.
- Ближайшим летом он станет свободным агентом.
- Хави хочет использовать нападающего в полузащите.