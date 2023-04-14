Только два игрока оформили 50+ голов и 50+ ассистов во всех турнирах за последние 3 года

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сделал ассист в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:2).

С момента дебюта португальца за «МЮ» в феврале 2020 года только он (60 голов и 50 передач) и Лионель Месси (80 голов и 59 передач) оформили 50+ голов и 50+ ассистов во всех турнирах среди игроков из топ-5 лиг.