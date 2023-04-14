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    Только два игрока оформили 50+ голов и 50+ ассистов во всех турнирах за последние 3 года

    Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сделал ассист в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:2).

    С момента дебюта португальца за «МЮ» в феврале 2020 года только он (60 голов и 50 передач) и Лионель Месси (80 голов и 59 передач) оформили 50+ голов и 50+ ассистов во всех турнирах среди игроков из топ-5 лиг.

    • Фернандеш перешел из «Спортинга» зимой 2020 года.
    • Его дебют за «Юнайтед» состоялся 1 февраля.
    • С тех пор хавбек провел 174 матча за клуб во всех турнирах.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 1 час назад

      опять тянут Месси на ЗМ

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