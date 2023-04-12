«Вон из футбола»: фанаты «Баварии» вывесили на «Этихаде» баннер против владельца «Ман Сити»

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Фанаты «Баварии» выступили против владельцев «Ман Сити» и «МЮ» на матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкие болельщики пришли на матч с «Ман Сити» (0:3) на «Этихаде» со специальными баннерами.
«Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу», – гласили баннеры на трибуне фанатов «Баварии».
- Глейзеры – американские владельцы «Манчестер Юнайтед».
- Шейх Мансур из ОАЭ – владелец «Сити».
Фото: talkSPORT.
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