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    «Вон из футбола»: фанаты «Баварии» вывесили на «Этихаде» баннер против владельца «Ман Сити»

    Фанаты «Баварии» выступили против владельцев «Ман Сити» и «МЮ» на матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Немецкие болельщики пришли на матч с «Ман Сити» (0:3) на «Этихаде» со специальными баннерами.

    «Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу», – гласили баннеры на трибуне фанатов «Баварии».

    Фото: talkSPORT.

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    Источник: talkSPORT

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55530

      MaxRnD 4 часа назад

      Помогло ?

      0
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      Рейтинг: +1683

      vmonomah17 6 часов назад

      Болелы мсити наверное забыли где и кем был клуб до прихода шейхов

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      Рейтинг: +10

      sdoodvidr 12 часов назад

      Ребята, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: серебряный прогноз. МАТЧ ТВ о них говорит.

      0
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      Рейтинг: +229

      Боратти > sdoodvidr 11 часов назад

      иди на х.у.й! мой тебе совет! Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +2203

      LOKOfanatik19 > sdoodvidr 2 часа назад

      Не верьте кто продает прогнозы и советует сайт с продажей прогнозов. Рука лицо блин.

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      Рейтинг: +2203

      LOKOfanatik19 12 часов назад

      Может они и правы, но чем лучше Бавария ? Увольнять Нагельсмана в середине сезона... или это сделали болелы баварии ? Чем отличается их политика ? Экономить? Апл не нуждается в этом, там тв контракты сумашедшие..

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