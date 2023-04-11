«Зенит» сделает предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА («Чемпионат»)

«Зенит» активно интересуется защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.

«Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года.

При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», — сообщил источник «Чемпионата».