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    «Зенит» сделает предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА («Чемпионат»)

    «Зенит» активно интересуется защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.

    «Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года.

    При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», — сообщил источник «Чемпионата».

    • ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
    • Сейчас защитник стоит 6 миллионов.
    • Им интересуются в Италии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19462

      Cleaner 2 часа назад

      Дивеев не тот футболист, который станет усилением для Зенита. И ЦСКА, если не продлит с ним контракт, НИЧЕГО не потеряет. Так себе игрочок...

      1
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      Рейтинг: +17826

      Barmaleushka 2 часа назад

      Сегодня день утятины ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1584

      Suvorov51 2 часа назад

      Все правильно ПРОМКВАС хозяин футбольной лиги и что захочет то сделает, хош туркам Баринова купит, а хош Дивеева себе да кого хош одним словом ПРОМКВАС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14421

      Skull_Boy 3 часа назад

      Очередной распиаренный игрок, а по факту дыра дырой

      0
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      Рейтинг: +1079

      Таврида 4 часа назад

      Молодцы в Газпроме, 60 лямов в турков вложить как с куста, а в России все нахаляву хотят провернуть.

      0
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      Рейтинг: +18499

      ilichkadr 4 часа назад

      Весна набирает обороты....закопошились агенты. Один пихает Пиняева с Тюкавиным, другой Дивеева зубами у коней выгрызает....

      2
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      Рейтинг: +3771

      Эном айс > ilichkadr 3 часа назад

      Главное вырвать Веру из Оренбурга..)
      Без веры-никуда. Только любовь с надеждой остаётся..)

      5
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