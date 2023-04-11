«Зенит» сделает предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА («Чемпионат»)

Дивеев не тот футболист, который станет усилением для Зенита. И ЦСКА, если не продлит с ним контракт, НИЧЕГО не потеряет. Так себе игрочок...
«Зенит» активно интересуется защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.
«Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года.
При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», — сообщил источник «Чемпионата».
- ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
- Сейчас защитник стоит 6 миллионов.
- Им интересуются в Италии.