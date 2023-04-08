«Возвращаемся, пожалуйста»: Селихов проигнорировал журналистов после матча с «Динамо»

Бывает же такое, даже не понятно как это с ними (вратарями) такое происходит, вот чем это объяснить, ладно зать как страшный сон, а что пенальти он весьма спорный, если не сказать по другому
Вратарь «Спартака» Александр Селихов отказался общаться с медиа после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).
Несмотря на уговоры репортера Артема Локалова, Селихов не стал останавливаться в смешанной зоне.
- Селихов ошибся в матче, что позволило «Динамо» забить.
- Игрок в «Спартаке» с 2017 года.
- Он брал с командой РПЛ.