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    «Возвращаемся, пожалуйста»: Селихов проигнорировал журналистов после матча с «Динамо»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов отказался общаться с медиа после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

    Несмотря на уговоры репортера Артема Локалова, Селихов не стал останавливаться в смешанной зоне.

    • Селихов ошибся в матче, что позволило «Динамо» забить.
    • Игрок в «Спартаке» с 2017 года.
    • Он брал с командой РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 22:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1555

      Suvorov51 7 часов назад

      Бывает же такое, даже не понятно как это с ними (вратарями) такое происходит, вот чем это объяснить, ладно зать как страшный сон, а что пенальти он весьма спорный, если не сказать по другому

      0
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      Рейтинг: +831

      эд100 > Suvorov51 6 часов назад

      даже ошибки Кариуса в финале ЛЧ по сравнению с этими не такие стрёмные

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      Рейтинг: +17754

      Barmaleushka 8 часов назад

      Ну это "гиенство" какое-то чувака донимать , который облажался знатно . Нехорошо .

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      Рейтинг: +747

      egor tikhonov 8 часов назад

      позорник!

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      Рейтинг: +5498

      neim 8 часов назад

      Хорошо, что клоуном не назвал ))).

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      Рейтинг: +831

      эд100 8 часов назад

      а что ты хотел от него услышать? раскаяний? оправданий? чего? всем всё ясно.

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      Рейтинг: +3977

      fakeid > эд100 8 часов назад

      да, журналисты вообще уже в край о***вают. я не только про этот эпизод, но и когда кто-то только из машины вылазит - сразу мобилу в морду суют. или наоборот преследуют до машины после матча. я бы таких лишал аккредитации.

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      Рейтинг: +831

      эд100 > fakeid 6 часов назад

      согласен,... мол у нас такая работа... между проституцией и журналистикой разница не большая.

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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      После сегодняшних ляпов Селихов долго не заговорит.

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      Рейтинг: +8165

      nik55 8 часов назад

      ему стыдно за такие ляпы

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