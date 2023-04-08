Хлусевич травмировался в первом тайме матча с «Динамо»: он успел ассистировать и получить желтую

Хлусевич был великолепен в прошлой игре, а к сегодняшней явно не успел восстановиться. Его захват за майку - это 100%-ная жёлтая (судья пожалел) + эпизод с травмой - это уже вторая жёлтая, судья показал её.
В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». В первом тайме травмировался игрок хозяев Даниил Хлусевич.
На 22-й минуте вместо него на поле вышел Даниил Денисов.
- До травмы Хлусевич успел сделать ассист и получить желтую карточку.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
- «Спартак» в случае любого исхода матча останется 3-м в таблице.