Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хлусевич травмировался в первом тайме матча с «Динамо»: он успел ассистировать и получить желтую

    В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». В первом тайме травмировался игрок хозяев Даниил Хлусевич.

    На 22-й минуте вместо него на поле вышел Даниил Денисов.

    • До травмы Хлусевич успел сделать ассист и получить желтую карточку.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
    • «Спартак» в случае любого исхода матча останется 3-м в таблице.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Спартак» и «Динамо» устроили перестрелку, «Торпедо» и «Ахмат» победили 2
    Теннисистка Потапова открыла матч «Спартак» – «Динамо»: она выходила на свою игру в красно-белой майке
    Соболев стал автором уникального хет-трика 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2023 20:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Хлусевич был великолепен в прошлой игре, а к сегодняшней явно не успел восстановиться. Его захват за майку - это 100%-ная жёлтая (судья пожалел) + эпизод с травмой - это уже вторая жёлтая, судья показал её.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 