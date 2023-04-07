Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глава ВОБ рассказал, за какой клуб болеет Путин

    Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), дал информацию, за какой клуб болеет президент России Владимир Путин.

    «Путин – болельщик «Динамо». Есть фотографии его в динамовских футболках», – сказал фанат москвичей Шпрыгин.

    • «Динамо» не брало трофеев с 1995 года.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • «Динамо» в этом году 100 лет.

    Новости по теме
    В «Ференцвароше» отреагировали на слухи о возможном уходе Черчесова в «Динамо»
    РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона 1
    ⚽ РПЛ. «Торпедо» примет «Факел», «Ахмат» сыграет с «Уралом», дерби «Спартака» и «Динамо» 2
    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2023 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +472

      eugen-han 2 часа назад

      Далеко не факт.
      футболку можно любую одеть,- это даже ничего не доказывает.
      Не уверен даже в том клубе, которому он чуть ли не приказал не так давно то же столетие отметить клубу, который самовольно отметил годами ранее(почти десятилетие) весьма странный на тот момент юбилей. Потом не надо забывать происхождение президента с берегов Невы, где когда-то тоже существовал клуб Динамо, но трансформировался по ряду причин в ФК Сочи.
      С большей вероятностью и уверенностью можно только заявить, что он не является болельщиком Пахтакора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 3 часа назад

      Я даже не уверен, что он знает сколько команд в РПЛ. А уж болеть за кого-то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14197

      Алексей З 4 часа назад

      Только за себя любимого , поэтому в бункере и за 15 метровым столом сидит.
      Какая майка , он броник не снимает. Литера "Д" ну это поле для вашей фантазии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6236

      rash1959 6 часов назад

      он просто болеет, причём не за клуб. очень больной чел,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      cska1948 6 часов назад

      Я, будучи маленьким ребёнком, считал, раз человек служит в армии, то он ОБЯЗАН болеть за ЦСКА, а сотрудники МВД и КГБ должны болеть за ДМ. Но повзрослев понял, что это не так. Похоже, что Шпрыгин так и не повзрослел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      cska1948 6 часов назад

      А в какой футболке хотел увидеть сотрудника КГБ Шпрыгин? Может в футболке Трудовых Резервов или, прости господи, СпаМа?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5488

      neim 6 часов назад

      Тогда не понятно, почему же Динамо до сих пор не чемпион ? )))
      Намекните там, на "верху", что пора бы уже, причем срочно, тренера нового выписать. А то в предверии сегодняшней игры со Спартаком, как-то стремно становится ... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      egor tikhonov 7 часов назад

      бред. болеет он за Зенит. Динамо на втором месте. сначала болеют за дом, а потом за работу....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      IVANRUS777 7 часов назад

      Болеет он за своё здоровье и благополучие, а на всё остальное вместе с Динамой ему до лампочки, по моему это очевидно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +822

      jet andy > IVANRUS777 4 часа назад

      Лучший коммент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      kazak1975 14 часов назад

      Пу реально болеет. Хорошо хоть не за Зенит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 