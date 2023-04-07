Глава ВОБ рассказал, за какой клуб болеет Путин

Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), дал информацию, за какой клуб болеет президент России Владимир Путин.

«Путин – болельщик «Динамо». Есть фотографии его в динамовских футболках», – сказал фанат москвичей Шпрыгин.