Глава ВОБ рассказал, за какой клуб болеет Путин

Далеко не факт.
футболку можно любую одеть,- это даже ничего не доказывает.
Не уверен даже в том клубе, которому он чуть ли не приказал не так давно то же столетие отметить клубу, который самовольно отметил годами ранее(почти десятилетие) весьма странный на тот момент юбилей. Потом не надо забывать происхождение президента с берегов Невы, где когда-то тоже существовал клуб Динамо, но трансформировался по ряду причин в ФК Сочи.
С большей вероятностью и уверенностью можно только заявить, что он не является болельщиком Пахтакора.
Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), дал информацию, за какой клуб болеет президент России Владимир Путин.
«Путин – болельщик «Динамо». Есть фотографии его в динамовских футболках», – сказал фанат москвичей Шпрыгин.
- «Динамо» не брало трофеев с 1995 года.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- «Динамо» в этом году 100 лет.