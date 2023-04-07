Воспитанник «Зенита» рассказал, как к нему относятся в американском клубе на фоне СВО

Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, выступающий за американский клуб «Горные львы Колорадо-Спрингс», рассказал, как начало СВО на Украине повлияло на отношение к нему со стороны партнеров.
– Что в команде говорили после февральских событий?
– В первый же день после случившегося тренер спросил, как у меня и у моих близких дела. Сказал, что не потерпит никаких шуток и оскорблений в мою сторону.
Тоже самое потом сказал перед командой. Все пацаны меня поддержали.
– А из России тебе пишут хейтеры, называют «предателем»?
– Только респект выражают. Многие хотят побольше узнать о моей истории, спрашивают, как в Штаты попасть. Все рады за меня
Источник: Sport24