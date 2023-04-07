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    Воспитанник «Зенита» рассказал, как к нему относятся в американском клубе на фоне СВО

    Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, выступающий за американский клуб «Горные львы Колорадо-Спрингс», рассказал, как начало СВО на Украине повлияло на отношение к нему со стороны партнеров.

    – Что в команде говорили после февральских событий?

    – В первый же день после случившегося тренер спросил, как у меня и у моих близких дела. Сказал, что не потерпит никаких шуток и оскорблений в мою сторону.

    Тоже самое потом сказал перед командой. Все пацаны меня поддержали.

    – А из России тебе пишут хейтеры, называют «предателем»?

    – Только респект выражают. Многие хотят побольше узнать о моей истории, спрашивают, как в Штаты попасть. Все рады за меня

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    Источник: Sport24

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    07.04.2023 10:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4161

      raritet 7 апреля, 13:42

      Попасть в штаты можно разными путями: понять что ты по настоящему американец( *****, карьерист с задатками предателя), и главное усвоить, что штаты , в полном смысле это бизнес проект. И как только задница твоя готова, можешь выдвигаться , они ждут тебя с нетерпением.

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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 12:02

      "Многие хотят побольше узнать о моей истории, спрашивают, как в Штаты попасть")))
      Поржал! Человек имеет контракт со спортивным клубом, а нищеброд из Муходранска его спрашивает как попасть в штаты? Да очень просто! Начинаешь играть в футбол, показываешь высокий результат игры, к тебе тут же подкатывает агент и ты ему говоришь, - Хочешь меня представлять, сделай что бы я в штатах играл! Все!

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