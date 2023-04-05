Российских пловцов попросили подписать бумагу против СВО для участия в международных стартах

Короче никаких сомнительных стартов такого рода. Как говорится : нечего ходить на совет нечестивцев. Организовывайте свои открытые коммерческие и некоммерческие старты, куда поедут нормальные пловцы и спортсмены. Вот и всё, а остальное от лукавого.
Российским пловцам необходимо подписать бумагу против СВО, чтобы участвовать в международных соревнованиях под эгидой Oceanman.
Это знаменитая серия заплывов на открытой воде для профессионалов и любителей. Россияне планировали поучаствовать в майском этапе, который состоится в Испании.
Кроме официального выражения осуждения СВО, россияне должны отказаться от национальной символики. Это требование Oceanman.