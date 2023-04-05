Российских пловцов попросили подписать бумагу против СВО для участия в международных стартах

Российским пловцам необходимо подписать бумагу против СВО, чтобы участвовать в международных соревнованиях под эгидой Oceanman.

Это знаменитая серия заплывов на открытой воде для профессионалов и любителей. Россияне планировали поучаствовать в майском этапе, который состоится в Испании.

Кроме официального выражения осуждения СВО, россияне должны отказаться от национальной символики. Это требование Oceanman.