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    Российских пловцов попросили подписать бумагу против СВО для участия в международных стартах

    Российским пловцам необходимо подписать бумагу против СВО, чтобы участвовать в международных соревнованиях под эгидой Oceanman.

    Это знаменитая серия заплывов на открытой воде для профессионалов и любителей. Россияне планировали поучаствовать в майском этапе, который состоится в Испании.

    Кроме официального выражения осуждения СВО, россияне должны отказаться от национальной символики. Это требование Oceanman.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +450

      eugen-han 2 минуты назад

      Короче никаких сомнительных стартов такого рода. Как говорится : нечего ходить на совет нечестивцев. Организовывайте свои открытые коммерческие и некоммерческие старты, куда поедут нормальные пловцы и спортсмены. Вот и всё, а остальное от лукавого.

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      Рейтинг: +1520

      Suvorov51 15 минут назад

      Можно всё подписывать, а потом сказать мы спецом все подписали чтобы участвовать, ведь гейропа подписала Минские соглашения, а потом сами сказали зачем это сделали, так что подписывайте любую бумагу а потом с ней в туалет

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