«ПСЖ» должен продать Неймара, чтобы сдержать обещание перед Мбаппе

Перед «ПСЖ» стоит задача продать Неймара в ближайшее время. Это необходимо сделать, чтобы сдержать обещание перед Килианом Мбаппе: уход бразильца был условием продления контракта Килиана.
Однако в «ПСЖ» осознают, что продать Неймара – сложная задача. У клубов-покупателей могут быть сомнения в трансфере из-за медицинской истории бразильца, у которого были серьезные травмы.
Сообщалось, что Неймар интересен «Челси».
- Игрок сейчас травмирован. Он не сыграет раньше следующего сезона.
- Контракт Неймара действует до 2027 года.
- Он куплен у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
Источник: Sports.fr