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    «ПСЖ» должен продать Неймара, чтобы сдержать обещание перед Мбаппе

    Перед «ПСЖ» стоит задача продать Неймара в ближайшее время. Это необходимо сделать, чтобы сдержать обещание перед Килианом Мбаппе: уход бразильца был условием продления контракта Килиана.

    Однако в «ПСЖ» осознают, что продать Неймара – сложная задача. У клубов-покупателей могут быть сомнения в трансфере из-за медицинской истории бразильца, у которого были серьезные травмы.

    Сообщалось, что Неймар интересен «Челси».

    • Игрок сейчас травмирован. Он не сыграет раньше следующего сезона.
    • Контракт Неймара действует до 2027 года.
    • Он куплен у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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    Источник: Sports.fr

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14404

      Skull_Boy 1 час назад

      А смысл если он в Реал уже лыжи делает

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