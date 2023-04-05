«ПСЖ» должен продать Неймара, чтобы сдержать обещание перед Мбаппе

Перед «ПСЖ» стоит задача продать Неймара в ближайшее время. Это необходимо сделать, чтобы сдержать обещание перед Килианом Мбаппе: уход бразильца был условием продления контракта Килиана.

Однако в «ПСЖ» осознают, что продать Неймара – сложная задача. У клубов-покупателей могут быть сомнения в трансфере из-за медицинской истории бразильца, у которого были серьезные травмы.

Сообщалось, что Неймар интересен «Челси».