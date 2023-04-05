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    «Вашингтон» Овечкина впервые за девять лет не вышел в плей-офф НХЛ: россиянин не побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

    Клуб НХЛ «Вашингтон» досрочно утратил шансы на попадание в плей-офф. Такое с командой случилось впервые с 2014 года.

    В «Вашингтоне» трое россиян: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев.

    Овечкин, таким образом, не побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в этом сезоне. У канадца 894 шайбы, у россиянина – 822.

    • В 2018 году столичная команда взяла Кубок Стэнли.
    • Регулярный чемпионат завершится 14 апреля.
    • Новый сезон начнется осенью.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 57 минут назад

      Во первых указанные цифры в 894 у Грецки, и 822 у Овечкина - это шайбы забитые в регулярке, шайбы в плей-оф тут не считаются.
      А во-вторых, даже если бы считались, то надо быть полным дурачком и вообще не разбираться в НХЛ, чтобы полагать, что Саня догонит Уэйна в этом сезоне

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      Рейтинг: +1613

      Fialet 1 час назад

      И нехер. Гретцки легенда нации, а Овцов гастарбайтер, а если правда, что у него американское гражданство, то и предатель.

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