«Вашингтон» Овечкина впервые за девять лет не вышел в плей-офф НХЛ: россиянин не побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Во первых указанные цифры в 894 у Грецки, и 822 у Овечкина - это шайбы забитые в регулярке, шайбы в плей-оф тут не считаются.
А во-вторых, даже если бы считались, то надо быть полным дурачком и вообще не разбираться в НХЛ, чтобы полагать, что Саня догонит Уэйна в этом сезоне
Клуб НХЛ «Вашингтон» досрочно утратил шансы на попадание в плей-офф. Такое с командой случилось впервые с 2014 года.
В «Вашингтоне» трое россиян: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев.
Овечкин, таким образом, не побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в этом сезоне. У канадца 894 шайбы, у россиянина – 822.
- В 2018 году столичная команда взяла Кубок Стэнли.
- Регулярный чемпионат завершится 14 апреля.
- Новый сезон начнется осенью.