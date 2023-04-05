«Вашингтон» Овечкина впервые за девять лет не вышел в плей-офф НХЛ: россиянин не побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Клуб НХЛ «Вашингтон» досрочно утратил шансы на попадание в плей-офф. Такое с командой случилось впервые с 2014 года.

В «Вашингтоне» трое россиян: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев.

Овечкин, таким образом, не побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в этом сезоне. У канадца 894 шайбы, у россиянина – 822.