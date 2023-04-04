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    Кубок Германии. «Бавария» проиграла «Фрайбургу» (1:2), пропустив на последней минуте

    «Бавария» уступила «Фрайбургу» (1:2) на своем поле в матче 1/4 финала Кубка Германии.

    Гости забили решающий гол с пенальти на 95-й минуте.

    Этот матч стал вторым для Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Мюнхенский клуб вылетел из Кубка Германии.

    Германия. Кубок. 1/8 финала

    Бавария – Фрайбург – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Упамекано, 19; 1:1 – Хефлер, 27; 1:2 – Холер (с пенальти), 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2023 23:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      JIEGEHDA 9 часов назад

      Ну всё . Некоторые тренера поменял , выигрывают всё подряд . Посмотрите ка , кому там в Чемпе сливал игры Нагельсман? Команды такого же уровня . Ой простите а в прошлом году кто выкинул Баварию? Неужели команда ВТОРОГО ДИВИЗИОНА ГЕРМАНИИ????

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      Рейтинг: +8985

      vladik12 12 часов назад

      Жрите теперь это, понятно? Юлик их, видите ли, не устраивал. Управленцы куевы.

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      Рейтинг: +6435

      Enter2006 13 часов назад

      Ну епт, поменяли тренера, "молодцы"! Что скажешь..

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