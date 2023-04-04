Кубок Германии. «Бавария» проиграла «Фрайбургу» (1:2), пропустив на последней минуте

«Бавария» уступила «Фрайбургу» (1:2) на своем поле в матче 1/4 финала Кубка Германии.

Гости забили решающий гол с пенальти на 95-й минуте.

Этот матч стал вторым для Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Мюнхенский клуб вылетел из Кубка Германии.

Германия. Кубок. 1/8 финала

Бавария – Фрайбург – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Упамекано, 19; 1:1 – Хефлер, 27; 1:2 – Холер (с пенальти), 90+5.

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