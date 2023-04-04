Месси и «ПСЖ» недовольны друг другом: подробности от ESPN

Когда начинается показывание пальцем друг на друга с обвинениями тут выход только один остаётся. Так что Месси обратно домой, подтвердив тем самым давний аргумент, что без Барсы он никто и ничто.
Извечный спор о том. кто лучше - Месси или Роналду, думаю, уже можно закрывать, тут уже всё понятно - один становится лидером и тащером в любой команде и в любом чемпионате, а второй... а второй, да... Месси...
Нападающий Лионель Месси все ближе к уходу из «ПСЖ».
Стороны недовольны друг другом. ESPN выделил главные причины разногласий:
- в «ПСЖ» сомневаются, что аргентинец еще способен приносить пользу в топ-матчах Лиги чемпионов;
- клуб настаивает на сокращении зарплаты футболиста на 25% – он против;
- Месси разочарован свистом болельщиков в свой адрес в 2 последних матчах;
- форвард хочет бороться за победу в ЛЧ, а парижане вылетели из турнира на стадии 1/8 финала в 2 сезонах подряд.