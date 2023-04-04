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    Месси и «ПСЖ» недовольны друг другом: подробности от ESPN

    Нападающий Лионель Месси все ближе к уходу из «ПСЖ».

    Стороны недовольны друг другом. ESPN выделил главные причины разногласий:

    • в «ПСЖ» сомневаются, что аргентинец еще способен приносить пользу в топ-матчах Лиги чемпионов;
    • клуб настаивает на сокращении зарплаты футболиста на 25% – он против;
    • Месси разочарован свистом болельщиков в свой адрес в 2 последних матчах;
    • форвард хочет бороться за победу в ЛЧ, а парижане вылетели из турнира на стадии 1/8 финала в 2 сезонах подряд.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2370

      Maxi_7 53 минуты назад

      Когда начинается показывание пальцем друг на друга с обвинениями тут выход только один остаётся. Так что Месси обратно домой, подтвердив тем самым давний аргумент, что без Барсы он никто и ничто.
      Извечный спор о том. кто лучше - Месси или Роналду, думаю, уже можно закрывать, тут уже всё понятно - один становится лидером и тащером в любой команде и в любом чемпионате, а второй... а второй, да... Месси...

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