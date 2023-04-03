Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Терюшков: «Химки» поджимают как единственный клуб РПЛ с четкой гражданской позицией»

Депутат Терюшков: «Химки» поджимают как единственный клуб РПЛ с четкой гражданской позицией»

3 апреля 2023, 19:48
5

Депутат Госдумы России Роман Терюшков заявил об оказании давления на «Химки».

По его словам, подмосковный клуб страдает из-за поддержки государственного курса.

«Химки» один из самых обсуждаемых клубов РПЛ. В сезоне-2022/23 в клубе случилась масштабная детокс-программа, спортивный организм очистился от кровососущих агентских схем.

Также «Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией, все остальные бравируют поддержкой граждан других странах после глобальных происшествий. Так рекомендовано западными методистами – стоять с другими, а не со своими.

Очень многим в футбольных кругах не нравятся показательные агентские детокс-программы «Химок» и поддержка государственного курса России, поэтому стоит задача «Химки» поджимать по максимуму.

За этими процессами наблюдают с разных сторон, и, главное сейчас, это участники и их шаги, а не прописка «Химок» в РПЛ.

Седьмой сезон в РПЛ у «Химок» точно будет, а вот старая футбольная конъюнктура скоро прикажет долго жить», – сказал Терюшков.

  • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ (зона прямого вылета).
  • Сегодня клуб уволил главного тренера Спартака Гогниева.
  • На прошлой неделе сообщалось, что команду могут ликвидировать в случае вылета из высшего дивизиона.

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Solist345345
1680543734
Он сам то понял, что сказал?
Ответить
Непутриот
1680545400
такие долбоёбы, как терющкин из дурки, обвешал Химки ленточками с гос.курсом, и думает это поможет им остаться, не умея играть в футбол, это не лечится
Ответить
Вомбат
1680548880
Замечательные слова сказал депутат. Повторю их в сокращенной форме: ВСЕ футбольные клубы, кроме Химок, то есть 15/16 росфутбола не поддерживают известно что. Причем сознательно бравируют этим, выполняя рекомендации Запада. Так как футбольное сообщество -- представительный срез общества, то у него получается, что 15/16 россиян заслуживают посадки. Пол Пот ворочается в гробу. , Он репрессировал всего треть своего населения, а надо было 15/16.
Ответить
Ниф-Ниф
1680551290
Бедолаги.
Ответить
zigbert
1680590461
Терюшкову лишь бы высказаться а там кто как поймет.
Ответить
Главные новости
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
4
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
2
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+