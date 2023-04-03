Депутат Терюшков: «Химки» поджимают как единственный клуб РПЛ с четкой гражданской позицией»

Депутат Госдумы России Роман Терюшков заявил об оказании давления на «Химки».

По его словам, подмосковный клуб страдает из-за поддержки государственного курса.

«Химки» один из самых обсуждаемых клубов РПЛ. В сезоне-2022/23 в клубе случилась масштабная детокс-программа, спортивный организм очистился от кровососущих агентских схем.

Также «Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией, все остальные бравируют поддержкой граждан других странах после глобальных происшествий. Так рекомендовано западными методистами – стоять с другими, а не со своими.

Очень многим в футбольных кругах не нравятся показательные агентские детокс-программы «Химок» и поддержка государственного курса России, поэтому стоит задача «Химки» поджимать по максимуму.

За этими процессами наблюдают с разных сторон, и, главное сейчас, это участники и их шаги, а не прописка «Химок» в РПЛ.

Седьмой сезон в РПЛ у «Химок» точно будет, а вот старая футбольная конъюнктура скоро прикажет долго жить», – сказал Терюшков.