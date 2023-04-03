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    Депутат Терюшков: «Химки» поджимают как единственный клуб РПЛ с четкой гражданской позицией»

    Депутат Госдумы России Роман Терюшков заявил об оказании давления на «Химки».

    По его словам, подмосковный клуб страдает из-за поддержки государственного курса.

    «Химки» один из самых обсуждаемых клубов РПЛ. В сезоне-2022/23 в клубе случилась масштабная детокс-программа, спортивный организм очистился от кровососущих агентских схем.

    Также «Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией, все остальные бравируют поддержкой граждан других странах после глобальных происшествий. Так рекомендовано западными методистами – стоять с другими, а не со своими.

    Очень многим в футбольных кругах не нравятся показательные агентские детокс-программы «Химок» и поддержка государственного курса России, поэтому стоит задача «Химки» поджимать по максимуму.

    За этими процессами наблюдают с разных сторон, и, главное сейчас, это участники и их шаги, а не прописка «Химок» в РПЛ.

    Седьмой сезон в РПЛ у «Химок» точно будет, а вот старая футбольная конъюнктура скоро прикажет долго жить», – сказал Терюшков.

    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ (зона прямого вылета).
    • Сегодня клуб уволил главного тренера Спартака Гогниева.
    • На прошлой неделе сообщалось, что команду могут ликвидировать в случае вылета из высшего дивизиона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2023 19:48
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 7 часов назад

      Терюшкову лишь бы высказаться а там кто как поймет.

      0
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      Рейтинг: +470

      Ниф-Ниф 18 часов назад

      Бедолаги.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 19 часов назад

      Замечательные слова сказал депутат. Повторю их в сокращенной форме: ВСЕ футбольные клубы, кроме Химок, то есть 15/16 росфутбола не поддерживают известно что. Причем сознательно бравируют этим, выполняя рекомендации Запада. Так как футбольное сообщество -- представительный срез общества, то у него получается, что 15/16 россиян заслуживают посадки. Пол Пот ворочается в гробу. , Он репрессировал всего треть своего населения, а надо было 15/16.

      2
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      Рейтинг: +204

      Непутриот 20 часов назад

      такие долбоёбы, как терющкин из дурки, обвешал Химки ленточками с гос.курсом, и думает это поможет им остаться, не умея играть в футбол, это не лечится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      Solist345345 20 часов назад

      Он сам то понял, что сказал?

      4
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 > Solist345345 20 часов назад

      А что тут понимать, болеет человек, простудился в Думе, там все болеют, но не за спорт

      3
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