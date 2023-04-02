«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави

А нужны ли вообще эти очки Эльче? Команда безнадежно идет на последнем месте.
«Барселоне» грозит техническое поражение в матче 27-го тура Примеры с «Эльче».
«Эльче» хочет оспорить результат и подать апелляцию по итогам встречи из-за участия в ней Гави. В клубе считают, что 18-летний полузащитник не имел права играть в матче.
Ранее суд признал незаконной регистрацию Гави за основу «Барсы», так как его контракт не вписывается в нормы финансового фэйр-плей Примеры.
- Гави отыграл против «Эльче» весь матч.
- «Барса» победила со счетом 4:0.