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    «Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави

    «Барселоне» грозит техническое поражение в матче 27-го тура Примеры с «Эльче».

    «Эльче» хочет оспорить результат и подать апелляцию по итогам встречи из-за участия в ней Гави. В клубе считают, что 18-летний полузащитник не имел права играть в матче.

    Ранее суд признал незаконной регистрацию Гави за основу «Барсы», так как его контракт не вписывается в нормы финансового фэйр-плей Примеры.

    • Гави отыграл против «Эльче» весь матч.
    • «Барса» победила со счетом 4:0.

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    Источник: Cope

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    02.04.2023 21:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 3 апреля, 13:56

      А нужны ли вообще эти очки Эльче? Команда безнадежно идет на последнем месте.

      0
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      Рейтинг: +894

      talgatnurzhanov2006 3 апреля, 07:25

      И перевести в чемпионат России.

      0
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      Рейтинг: +59

      JIEGEHDA 3 апреля, 04:03

      Можно просто прочитать конец :" он отыграл весь матч " он не отыграл весь матч ему заменили)) а играть он может .даже если нет регистрации за основу. Что теперь только основа играть может? Судя по новости молодняк может сидеть на лавке и всё

      0
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      Рейтинг: +115

      Tempos 2 апреля, 23:15

      Ну либо тупые, либо.... те кто придумал эту новость или те кто в Эльче... Ла Лига перерегистрировал Гави под старым номером 30 и играет он за Барсу как игрок молодежки..как и в прошлый сезон...

      1
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 2 апреля, 22:49

      Это ничего не изменит - золото Барсы в этом сезоне вызывает не больше сомнений, чем в случае ПСЖ, Наполи, Ференцвароша и Зенита.

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      Рейтинг: +12483

      DeStar 2 апреля, 22:46

      так а я думал что вопрос лишь в номере, писал ж что гави тупо нельзя иметь номер из "основных", и типа сменить на уловный "34" и все, играть тоже нельзя что ли?

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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 21:52

      Интрига хоть какая та появится)

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      Рейтинг: +67752

      portero 2 апреля, 21:48

      Что за бред, подковерные игры....

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