«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави

«Барселоне» грозит техническое поражение в матче 27-го тура Примеры с «Эльче».

«Эльче» хочет оспорить результат и подать апелляцию по итогам встречи из-за участия в ней Гави. В клубе считают, что 18-летний полузащитник не имел права играть в матче.

Ранее суд признал незаконной регистрацию Гави за основу «Барсы», так как его контракт не вписывается в нормы финансового фэйр-плей Примеры.