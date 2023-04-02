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    Стал известен список претензий «Спартака» к судьям

    «Спартак» в марте проводил встречу с судьями. На ней клуб сформулировал список претензий к арбитрам, работающим на матчах москвичей.

    «Претензии спартаковцев к судьям заключаются в невозможности поддерживать требуемый темп, проводить комбинации, задуманные тренером, и противодействовать тактике соперников.

    Рефери не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму.

    Рефери не борются с таким антифутболом и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций.

    Рефери неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или спартаковских игроков, пытающихся провести ту или иную комбинацию.

    Все устные претензии Гильермо Абаскаля и его штаба были наглядно проиллюстрированы с помощью эпизодов из игры «Спартака», – написал источник.

    • Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в 19-м туре РПЛ (0:0).
    • После игры Абаскаль вновь был недоволен судейством.
    • За подготовку судей отвечает петербуржец Николай Иванов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2023 08:31
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +3741

      anatolich72 2 апреля, 14:11

      В зеньке все делают молчком, и в высшей лиге оставляют в честь юбилея октября, а теперь звезды левые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Burtaze 2 апреля, 13:36

      какая то команда обиженная...не здоровый контингент...не нашего народа...мозесы..промесы..прочая абаскальщина и толерантщина...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      Benifacto 2 апреля, 13:26

      да у всех НАС кто смотрит иногда это болото претензий ваще ВАГОН!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 2 апреля, 13:23

      Опять свинки плакают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 2 апреля, 13:09

      У Спартака есть список претензий к газпромовским судьям, а у бездомных к своим судьям - нет. Что бы это значило ?

      0
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 2 апреля, 12:30

      Известная песня. До чего же "грязные" люди в Спартаке!!! Когда же они станут нормальными? Ведь были же времена, когда, уж если не болела, то уважала вся страна.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7926

      BarStep 2 апреля, 11:50

      Как Бомбардир ювелирно и быстро сплавил этот пост с первых страниц!
      Какая-нить куйня будет висеть на первой полосе сутками

      3
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    • ...
      Рейтинг: +329

      гууд 2 апреля, 11:07

      список претензий?) скоро будут выпускать целые тома сочинение как обдели бедняжек)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7763

      mihail200606 2 апреля, 11:01

      Может самим играть лучше надо ..а не искать виноватых .. таким поведением просто судей против себя настраивают.. тут даже никакие интриги зенита не нужны

      0
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      Рейтинг: +418

      TANNER 2 апреля, 10:58

      Вот есть убогие клубы, есть ужасные клубы, есть клубы-помойки, потом есть 10 метров дерьма и только потом Спартак. Им что не сделай, они все равно будут скулить, более противного, токсичного и убогого клуба в РПЛ нет. Вот реально у Федуна была же когда то мысль с чемпионата сняться. Как бы это очистило российский чемпионат. Каждый день, что ни новость то все про Спартак. Никому не интересно слушать про Спартак, пора бы уже это запомнить.

      7
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      Рейтинг: +972

      Болотоход > TANNER 2 апреля, 11:00

      Иди обоссысь в угол мальчик!

      0
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      Рейтинг: +418

      TANNER > Болотоход 2 апреля, 11:49

      чего вы так на правду реагируете? Оба папки что ли за Спартак болеют?

      5
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