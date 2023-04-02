Стал известен список претензий «Спартака» к судьям

В зеньке все делают молчком, и в высшей лиге оставляют в честь юбилея октября, а теперь звезды левые.
«Спартак» в марте проводил встречу с судьями. На ней клуб сформулировал список претензий к арбитрам, работающим на матчах москвичей.
«Претензии спартаковцев к судьям заключаются в невозможности поддерживать требуемый темп, проводить комбинации, задуманные тренером, и противодействовать тактике соперников.
Рефери не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму.
Рефери не борются с таким антифутболом и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций.
Рефери неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или спартаковских игроков, пытающихся провести ту или иную комбинацию.
Все устные претензии Гильермо Абаскаля и его штаба были наглядно проиллюстрированы с помощью эпизодов из игры «Спартака», – написал источник.
- Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в 19-м туре РПЛ (0:0).
- После игры Абаскаль вновь был недоволен судейством.
- За подготовку судей отвечает петербуржец Николай Иванов.