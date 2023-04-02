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Стал известен список претензий «Спартака» к судьям

2 апреля 2023, 08:31
41

«Спартак» в марте проводил встречу с судьями. На ней клуб сформулировал список претензий к арбитрам, работающим на матчах москвичей.

«Претензии спартаковцев к судьям заключаются в невозможности поддерживать требуемый темп, проводить комбинации, задуманные тренером, и противодействовать тактике соперников.

Рефери не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму.

Рефери не борются с таким антифутболом и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций.

Рефери неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или спартаковских игроков, пытающихся провести ту или иную комбинацию.

Все устные претензии Гильермо Абаскаля и его штаба были наглядно проиллюстрированы с помощью эпизодов из игры «Спартака», – написал источник.

  • Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в 19-м туре РПЛ (0:0).
  • После игры Абаскаль вновь был недоволен судейством.
  • За подготовку судей отвечает петербуржец Николай Иванов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (41)
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ilichkadr
1680414859
Надо судью посадить на трибуну, чтобы не мешал игрокам........
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Artemka444
1680414996
Нытики они!!! Сами то лучше что ли!!! Позорище!!!
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Эном айс
1680416168
И волосы у них грязные..
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R_a_i_n
1680416952
Очень согласен по затягиванию времени. Иногда в конце матча можно минут по 10 наблюдать как у команды ноги сводят. Как из-за боковой мяч по минуте выкидывают. Или например штрафной никто не хочет разыгрывать, демонстративно проходя мимо мяча. Вратари так вообще как черепахи мячи в игру вводят. Всё это есть и всё это мешает футболу и зрелищности.
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BarStep
1680418782
Понятно. Короче. Спартаку дать право самостоятельно назначать бригады судей на матчи с их участием (в т.ч. вар, авар, завар, **** и т.п.) Дать им право проводить инструктаж судьям, при чем как перед матчем, так и в перерыве (что б чего не вышло) Свисток о завершении тайма и в целом игры - производить ТОЛЬКО по отмашке Абаскаля (или кто там будет следующий камикадзе) А что?! Я за!
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Таврида
1680419376
Особенно позабавило "Рефери не борются с симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций." В Спартака хотят, наконец, Соболева под судейский контроль поставить?!
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TANNER
1680422331
Вот есть убогие клубы, есть ужасные клубы, есть клубы-помойки, потом есть 10 метров дерьма и только потом Спартак. Им что не сделай, они все равно будут скулить, более противного, токсичного и убогого клуба в РПЛ нет. Вот реально у Федуна была же когда то мысль с чемпионата сняться. Как бы это очистило российский чемпионат. Каждый день, что ни новость то все про Спартак. Никому не интересно слушать про Спартак, пора бы уже это запомнить.
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гууд
1680422853
список претензий?) скоро будут выпускать целые тома сочинение как обдели бедняжек)
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BarStep
1680425457
Как Бомбардир ювелирно и быстро сплавил этот пост с первых страниц! Какая-нить куйня будет висеть на первой полосе сутками
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Burtaze
1680431772
какая то команда обиженная...не здоровый контингент...не нашего народа...мозесы..промесы..прочая абаскальщина и толерантщина...
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