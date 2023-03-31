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«Спартак» собирается усилить две позиции летом

31 марта 2023, 09:26
8

Стало известно, какие позиции собирается усилить «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Летом красно-белые, прежде всего, планируют укрепить оборону. Речь идет о приобретении двух защитников – центрального и крайнего, желательно, универсального, способного одинаково успешно выходить на поле и справа, и слева.

В средней линии вероятно появление нового хавбека-разрушителя. Еще одна летняя трансферная опция на вход из числа желательных, но не обязательных к реализации. Будет рассмотрена возможность покупки исполнителя в группу атаки из разряда топ – по российским меркам», – сообщает «СЭ».

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Команда продолжает выступление в Кубке России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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SLADE2019
1680250569
Надо же, новую категорию ввели игроков - топ по российским меркам.
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NewLife
1680253518
Синит-экспресс знает о Спартаке больше, чем сам Спартак. Задолбали своими выдумками.
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zigbert
1680264676
Лишь бы эти приобретения были заметными для усиления. Для Спартака сейчас начинаются самые важные матчи, где потребуется полная концентрация от каждого игрока. Исходя из этого можно будет сделать вывод о той или иной слабости команды. Но надо еще понять что в Спартаке очень много молодых игроков у которых еще не появилась стабильность в игре. Тут главное не рубить с плеча и дать возможность сформироваться им как игрокам.
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alefreddy
1680269540
да именно это может помочь только хорошие исполнители а не как всегда
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