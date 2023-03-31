«Спартак» собирается усилить две позиции летом

Стало известно, какие позиции собирается усилить «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Летом красно-белые, прежде всего, планируют укрепить оборону. Речь идет о приобретении двух защитников – центрального и крайнего, желательно, универсального, способного одинаково успешно выходить на поле и справа, и слева.

В средней линии вероятно появление нового хавбека-разрушителя. Еще одна летняя трансферная опция на вход из числа желательных, но не обязательных к реализации. Будет рассмотрена возможность покупки исполнителя в группу атаки из разряда топ – по российским меркам», – сообщает «СЭ».