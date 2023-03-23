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    Масоэро назвал самого умного игрока РПЛ

    Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высоко отозвался об одноклубнике Денисе Глушакове.

    – Самый сильный игрок РПЛ?

    – Лучший или самый умный? Самый умный – наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление.

    И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет.

    А в остальной лиге... Ох, сложно. Мне очень нравится светленький форвард «Динамо». Тюкавин!

    • В феврале Глушаков перешел в «Пари НН» из «Химок».
    • После зимней паузы 36-летний хавбек поучаствовал в 4 матчах (183 минуты).

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    Источник: Sport24

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