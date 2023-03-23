Масоэро назвал самого умного игрока РПЛ

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высоко отозвался об одноклубнике Денисе Глушакове.
– Самый сильный игрок РПЛ?
– Лучший или самый умный? Самый умный – наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление.
И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет.
А в остальной лиге... Ох, сложно. Мне очень нравится светленький форвард «Динамо». Тюкавин!
- В феврале Глушаков перешел в «Пари НН» из «Химок».
- После зимней паузы 36-летний хавбек поучаствовал в 4 матчах (183 минуты).
Источник: Sport24