Масоэро назвал самого умного игрока РПЛ

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высоко отозвался об одноклубнике Денисе Глушакове.

– Самый сильный игрок РПЛ?

– Лучший или самый умный? Самый умный – наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление.

И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет.

А в остальной лиге... Ох, сложно. Мне очень нравится светленький форвард «Динамо». Тюкавин!