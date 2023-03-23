Мостовой: «В «Зените» нет крыс»

«В «Зените» нет крыс»
Только педики!
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об отношениях в команде.
– Кто сейчас лидер раздевалки?
– Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого был всегда одним из самых активных в раздевалке.
– Ты сказал, что Кержаков сейчас лидер в раздевалке. Он вам может пистона вставить, как это раньше делал Мага [Магомед Оздоев], до Маги – Иванович, до Ивановича – Данни?
– Да я не сказал бы, что Мага нам пистонов вставлял. Да, любил покричать. Но это нормально. Агрессии не было.
Но сейчас такого человека нет. Все высказываются понемногу. Если чем-то недовольны, то всегда все разрешает Семак – он главный в команде. А такого человека, который придет и все в лоб вывалит, сейчас нет.
В этом нет необходимости, и крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит.
- «Зенит» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.
- В сезоне РПЛ у Мостового 19 матчей, 6 голов, 5 ассистов.