Мостовой: «В «Зените» нет крыс»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об отношениях в команде.

– Кто сейчас лидер раздевалки?

– Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого был всегда одним из самых активных в раздевалке.

– Ты сказал, что Кержаков сейчас лидер в раздевалке. Он вам может пистона вставить, как это раньше делал Мага [Магомед Оздоев], до Маги – Иванович, до Ивановича – Данни?

– Да я не сказал бы, что Мага нам пистонов вставлял. Да, любил покричать. Но это нормально. Агрессии не было.

Но сейчас такого человека нет. Все высказываются понемногу. Если чем-то недовольны, то всегда все разрешает Семак – он главный в команде. А такого человека, который придет и все в лоб вывалит, сейчас нет.

В этом нет необходимости, и крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит.