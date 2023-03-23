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    Мостовой: «В «Зените» нет крыс»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об отношениях в команде.

    – Кто сейчас лидер раздевалки?

    – Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого был всегда одним из самых активных в раздевалке.

    – Ты сказал, что Кержаков сейчас лидер в раздевалке. Он вам может пистона вставить, как это раньше делал Мага [Магомед Оздоев], до Маги – Иванович, до Ивановича – Данни?

    – Да я не сказал бы, что Мага нам пистонов вставлял. Да, любил покричать. Но это нормально. Агрессии не было.

    Но сейчас такого человека нет. Все высказываются понемногу. Если чем-то недовольны, то всегда все разрешает Семак – он главный в команде. А такого человека, который придет и все в лоб вывалит, сейчас нет.

    В этом нет необходимости, и крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.
    • В сезоне РПЛ у Мостового 19 матчей, 6 голов, 5 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +658

      Номэд 33 минуты назад

      «В «Зените» нет крыс»
      Только педики!

      0
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      Рейтинг: +1323

      Suvorov51 1 час назад

      Это как? В помойке нет крыс, да токого не может быть, вы спросите БОМ..ЖЕЙ, они вам расскажут, что в помойке крыс полно, да и все это знают

      0
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      Рейтинг: +6003

      AtticusFinch 2 часа назад

      Мостовой: «В «Зените» нет крыс» - Поэтому я расскажу вам о реакции Дзюбы на слитое видео))

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      Рейтинг: +17527

      Barmaleushka > AtticusFinch 2 часа назад

      И ?

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      Рейтинг: +6003

      AtticusFinch > Barmaleushka 1 час назад

      ТАМ ПРЕВЕДУЩИЕ ИНТЕРВЬЮ - ЕГО НА КУСКИ РАЗБИВАЮТ И ВЫКЛАДЫВАЮТ -СЛЕВА В СНОСКЕ В НОВОСТЯХ

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      Рейтинг: +17527

      Barmaleushka > AtticusFinch 1 час назад

      Так какая связь отсутствия "крыс" с его рассказом ?

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      Рейтинг: +3589

      Axe111 2 часа назад

      )))

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      Рейтинг: +1389

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Нормальная здоровая атмосфера в Зените. Не то что как пауки в банке у сви ней. Гыгыгы

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      Рейтинг: +67658

      portero 3 часа назад

      Крысы на педьестале не стоят...
      Андрюша их не видно!!!!

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