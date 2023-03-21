«Реал» нашел нового нападающего на следующий сезон из-за спада Бензема

«Реал» планирует подписать нападающего летом из-за спада в игре Карима Бензема.

По информации AS, «Реал» рассматривает Душана Влаховича из «Ювентуса» в качестве нового нападающего на следующий сезон. В 2024 году мадридский клуб хочет подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.