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    «Реал» нашел нового нападающего на следующий сезон из-за спада Бензема

    «Реал» планирует подписать нападающего летом из-за спада в игре Карима Бензема.

    По информации AS, «Реал» рассматривает Душана Влаховича из «Ювентуса» в качестве нового нападающего на следующий сезон. В 2024 году мадридский клуб хочет подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

    • У Холанда с лета 2024 года начнет действовать сумма отступных в размере 180 миллионов евро.
    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2025 году, но последний год является опциональным.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2331

      Maxi_7 17 минут назад

      Ахахах)) спада))) человек просто не играет как бог в прошлом году, вот это спад...))
      Дай бог бы каждому такой спад... клоуны).

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