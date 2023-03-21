«Реал» нашел нового нападающего на следующий сезон из-за спада Бензема

Ахахах)) спада))) человек просто не играет как бог в прошлом году, вот это спад...))
Дай бог бы каждому такой спад... клоуны).
«Реал» планирует подписать нападающего летом из-за спада в игре Карима Бензема.
По информации AS, «Реал» рассматривает Душана Влаховича из «Ювентуса» в качестве нового нападающего на следующий сезон. В 2024 году мадридский клуб хочет подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.
- У Холанда с лета 2024 года начнет действовать сумма отступных в размере 180 миллионов евро.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2025 году, но последний год является опциональным.