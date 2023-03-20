Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта

    Луис Фернандо Гарсия, агент Малколма и Клаудиньо, подтвердил, что бразильским легионерам «Зенита» выдали новые паспорта.

    «Клаудиньо и Малком получили российские паспорта», – сообщил агент.

    • Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

    Новости по теме
    Агент Малкома отреагировал на новость о сохраняющемся интересе «ПСЖ» 1
    «Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID 89
    Семак назвал два варианта продолжения карьеры для Кузяева 9
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2023 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      j45u45u45 48 минут назад

      Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://my-link.live/D7isC1S

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +872

      3meeeD 1 час назад

      Мои поздравления. Почему бы и нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4101

      raritet 2 часа назад

      Теперь они россияне,можно и расслабиться. Хотя. Они уже вчера начали.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11