Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта

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Луис Фернандо Гарсия, агент Малколма и Клаудиньо, подтвердил, что бразильским легионерам «Зенита» выдали новые паспорта.
«Клаудиньо и Малком получили российские паспорта», – сообщил агент.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.