Фигуристы из Санкт-Петербурга выступили в форме «Зенита»

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов накануне выступили на турнире шоу-программ в Москве. Они вышли на лед в форме «Зенита».

Помимо этого Галлямов показал празднование в стиле Криштиану Роналду.

Пара – олимпийские чемпионы 2022 года в команде.

Они тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.

«Зенит» в 19:30 по Москве начнет матч 20-го тур РПЛ против ЦСКА.

Фото: телеграм-канал «Газета с того света».