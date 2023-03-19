Фигуристы из Санкт-Петербурга выступили в форме «Зенита»

Ну а что тут нового, тенесистка выступила в гейропе в форме ВЕЛИКОГО клуба, ну а помойка как обезьяна хоть что то повторить за Великим СПАРТАКОМ, своего то нет умишка
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов накануне выступили на турнире шоу-программ в Москве. Они вышли на лед в форме «Зенита».
Помимо этого Галлямов показал празднование в стиле Криштиану Роналду.
- Пара – олимпийские чемпионы 2022 года в команде.
- Они тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.
- «Зенит» в 19:30 по Москве начнет матч 20-го тур РПЛ против ЦСКА.
Фото: телеграм-канал «Газета с того света».