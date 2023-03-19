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    Фигуристы из Санкт-Петербурга выступили в форме «Зенита»

    Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов накануне выступили на турнире шоу-программ в Москве. Они вышли на лед в форме «Зенита».

    Помимо этого Галлямов показал празднование в стиле Криштиану Роналду.

    • Пара – олимпийские чемпионы 2022 года в команде.
    • Они тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.
    • «Зенит» в 19:30 по Москве начнет матч 20-го тур РПЛ против ЦСКА.

    Фото: телеграм-канал «Газета с того света».

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 10 часов назад

      Ну а что тут нового, тенесистка выступила в гейропе в форме ВЕЛИКОГО клуба, ну а помойка как обезьяна хоть что то повторить за Великим СПАРТАКОМ, своего то нет умишка

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 11 часов назад

      Выступили в нормальной форме. Ну не в спартаковской же им выступать!

      0
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      Рейтинг: +17499

      Barmaleushka 12 часов назад

      Поросятня решила наехать на фигуристов )))))))))))

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      Рейтинг: +10629

      ivany4 13 часов назад

      Дожили, ради бразильцев газпром раздел весь питерский спорт.)))
      Пришлось Малкому делиться.)))

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      Рейтинг: +8937

      vladik12 15 часов назад

      Это куда он ей руку засунул?

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      Рейтинг: +21540

      Persona_non_Grata > vladik12 13 часов назад

      Туда, где должен быть Зенит без админ ресурса и газпрома ( а первого не будет без второго) !!!)))

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