«Краснодар» 3-й раз за сезон упустил победу, ведя в 2 мяча

«Краснодар» в 20-м туре РПЛ упустил победу над «Локомотивом» (2:3), ведя в счете 2:0.

Это третий такой случай в сезоне для краснодарцев. Ранее они вели в два мяча против «Факела» (3:3) и против «Ростова» (2:3).