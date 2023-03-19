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    «Краснодар» 3-й раз за сезон упустил победу, ведя в 2 мяча

    «Краснодар» в 20-м туре РПЛ упустил победу над «Локомотивом» (2:3), ведя в счете 2:0.

    Это третий такой случай в сезоне для краснодарцев. Ранее они вели в два мяча против «Факела» (3:3) и против «Ростова» (2:3).

    • «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.
    • У команды 4-й по стоимости состав в РПЛ (70,7 миллиона евро).
    • Зимой «Краснодар» принял тренер Владимир Ивич.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 11:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2344

      Январь 59 16 часов назад

      Задолбали эти пижоны. Два гола забили и бегали с зеркалами в руках, любуясь собой. На второй тайм вышли на понтах победителя, вот сходу и получили.

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      Рейтинг: +17997

      paracetamol 16 часов назад

      Свой тренер лучше был!

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      Рейтинг: +122

      Назарян 17 часов назад

      долбо е бы одним словом

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      Рейтинг: +3981

      Ziklop 17 часов назад

      у них тренер как и Семак идиот, в первом тайме надо было Мозеса менять идиот полный а не игрок. выпустил бы в перерыве Черникова , Кривцова и Петрова и результат был бы другой. а он подождал пока проигрывать стали. ну копия Семачок-дурачок!

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