«Краснодар» 3-й раз за сезон упустил победу, ведя в 2 мяча

Задолбали эти пижоны. Два гола забили и бегали с зеркалами в руках, любуясь собой. На второй тайм вышли на понтах победителя, вот сходу и получили.
«Краснодар» в 20-м туре РПЛ упустил победу над «Локомотивом» (2:3), ведя в счете 2:0.
Это третий такой случай в сезоне для краснодарцев. Ранее они вели в два мяча против «Факела» (3:3) и против «Ростова» (2:3).
- «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.
- У команды 4-й по стоимости состав в РПЛ (70,7 миллиона евро).
- Зимой «Краснодар» принял тренер Владимир Ивич.