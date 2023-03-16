«Барса» представила специальную форму на Эль Класико

Кризис зарабатывают как могут , сколько уже споптивной формы они выпустили в этом сезоне ?
«Барселона» проведет матч 26-го тура Прмиеры против «Реала» в специальной форме.
На майках будет логотип испанской певицы Розалии. Это часть сотрудничества клуба с музыкальным сервисом Spotify.
На форме будет надпись с обложки альбома Motomami 2022 года.
- Матч состоится на «Камп Ноу» 19 марта.
- 30-летняя Розалия – уроженка Каталонии.
- Она поет 10 лет.
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