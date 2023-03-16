«Барса» представила специальную форму на Эль Класико

«Барселона» проведет матч 26-го тура Прмиеры против «Реала» в специальной форме.

На майках будет логотип испанской певицы Розалии. Это часть сотрудничества клуба с музыкальным сервисом Spotify.

На форме будет надпись с обложки альбома Motomami 2022 года.