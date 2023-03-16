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    «Барса» представила специальную форму на Эль Класико

    «Барселона» проведет матч 26-го тура Прмиеры против «Реала» в специальной форме.

    На майках будет логотип испанской певицы Розалии. Это часть сотрудничества клуба с музыкальным сервисом Spotify.

    На форме будет надпись с обложки альбома Motomami 2022 года.

    • Матч состоится на «Камп Ноу» 19 марта.
    • 30-летняя Розалия – уроженка Каталонии.
    • Она поет 10 лет.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      Александр.Т. 1 час назад

      Кризис зарабатывают как могут , сколько уже споптивной формы они выпустили в этом сезоне ?

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