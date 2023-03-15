«Планирую провести здесь много лет»: воспитанник «Манчестер Сити» намерен получить гражданство России

Зимний новичок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре хочет стать гражданином России.
«Я говорил со спортивным директором, сказал, что открыт для возможности получения российского паспорта.
Планирую провести в России много лет, мне поможет гражданство. Мотивирует получить паспорт лига и игра здесь», – сказал аргентинец.
- 22-летний игрок стоит 2,8 миллиона евро.
- Гарре был в академии «Манчестер Сити».
- Трансфер игрока в Россию организовали агенты Марат Хинчагов и Алан Мамукаев.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»