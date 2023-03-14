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    Какой вы футболист?

    На кубковый матч «Крылья» – ЦСКА придет в четыре раза больше зрителей, чем было на игре РПЛ в Москве

    Стало известно, сколько болельщиков посетят первый матч 1/2 финала Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», на игре ожидается больше 10 тысяч зрителей. Для посещения кубковых матчей Fan ID не нужен.

    • Матч состоится в среду, 15 марта.
    • 12 марта команды встречались в рамках 19-го тура РПЛ в Москве.
    • Игру, на которой требовался Fan ID, посетили 2 630 зрителей.
    • ЦСКА победил «Крылья» со счетом 4:0.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 10:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5417

      neim 14 марта, 15:28

      Ну так все верно. В Москве, зажравшиеся болельщики, на что попало ходить не любят и не будут, тем более, что в Самаре, наверняка будет по теплее, чем три дня назад в столице.

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      Рейтинг: +25022

      bset > neim 14 марта, 15:47

      Зажравшаяся тут власть, которая уже не знает, в какую дырку камеру и металлоискатель запихнуть

      1
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      Рейтинг: +229

      RdAMR10 > neim 17 часов назад

      А вы только заголовок прочитали?)
      В Москве был матч чемпионата, в Самаре будет первый матч 1/2 кубка, в первом случае фан-айди был, во втором не будет, а если уж на то пошло, зажратые у.б.л.ю.д.к.и есть везде, без исключений…

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 12:00

      Болельщикам Крыльев понравилось смотреть, как ЦСКА их команде голы забивает. Хотят видеть это на стадионе вживую!...)))

      1
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      Рейтинг: +36

      pandora777 14 марта, 11:08

      вот вам и разница

      3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > pandora777 14 марта, 12:01

      Знаки препинания Вы в школе еще не проходили?..)))

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