На кубковый матч «Крылья» – ЦСКА придет в четыре раза больше зрителей, чем было на игре РПЛ в Москве

Стало известно, сколько болельщиков посетят первый матч 1/2 финала Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

По информации «Чемпионата», на игре ожидается больше 10 тысяч зрителей. Для посещения кубковых матчей Fan ID не нужен.