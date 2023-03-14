На кубковый матч «Крылья» – ЦСКА придет в четыре раза больше зрителей, чем было на игре РПЛ в Москве

Ну так все верно. В Москве, зажравшиеся болельщики, на что попало ходить не любят и не будут, тем более, что в Самаре, наверняка будет по теплее, чем три дня назад в столице.
Стало известно, сколько болельщиков посетят первый матч 1/2 финала Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и ЦСКА.
По информации «Чемпионата», на игре ожидается больше 10 тысяч зрителей. Для посещения кубковых матчей Fan ID не нужен.
- Матч состоится в среду, 15 марта.
- 12 марта команды встречались в рамках 19-го тура РПЛ в Москве.
- Игру, на которой требовался Fan ID, посетили 2 630 зрителей.
- ЦСКА победил «Крылья» со счетом 4:0.