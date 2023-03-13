Костомарову потребуется новая ампутация, но есть риск остановки сердца («Известия»)

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову предстоит новая ампутация, однако его организм пока не готов к этому.

По информации «Известий», в случае ампутации руки существует риск остановки сердца. Пока что организм Костомарова сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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