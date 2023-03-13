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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Костомарову потребуется новая ампутация, но есть риск остановки сердца («Известия»)

    Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову предстоит новая ампутация, однако его организм пока не готов к этому.

    По информации «Известий», в случае ампутации руки существует риск остановки сердца. Пока что организм Костомарова сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Известия»

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    13.03.2023 15:50
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +16

      Figo777 13 марта, 17:01

      ... как печально!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5702

      TOMSON 13 марта, 16:09

      Это жестоко, но Костомаров хочет вот таким выходить из комы? По человечески очень жаль мужика.

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