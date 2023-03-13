Только этнические чеченцы вошли в состав сборной Франции по вольной борьбе

Мужская сборная Франции по вольной борьбе назвала состав на молодежный чемпионат Европы в Бухаресте.

В состав команды вошли шесть спортсменов, все – этнические чеченцы. Это Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

Молодежный ЧЕ по вольной борьбе пройдет в Бухаресте с 13 по 19 марта.

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