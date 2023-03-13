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    Какой вы футболист?

    Только этнические чеченцы вошли в состав сборной Франции по вольной борьбе

    Мужская сборная Франции по вольной борьбе назвала состав на молодежный чемпионат Европы в Бухаресте.

    В состав команды вошли шесть спортсменов, все – этнические чеченцы. Это Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

    • Молодежный ЧЕ по вольной борьбе пройдет в Бухаресте с 13 по 19 марта.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.03.2023 15:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 13 марта, 17:29

      Что то не видно людей, которые плюются, когда слышат о натурализации. Где же вы? Ауууу....

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      Рейтинг: +3501

      acor94 13 марта, 15:44

      А кто-то из их братьев за страну на войне умирает. Везде есть предатели.

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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt > acor94 13 марта, 17:27

      Этнически чеченцы это значит, что они уехали во Францию, когда были маленькими и прожили там.

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      Рейтинг: +3635

      anatolich72 13 марта, 15:28

      Теряю уважение.

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