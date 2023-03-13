Неймар определился с клубом, в котором хочет завершить карьеру

А что ему остается с таким контрактом. Карьера удалась на славу.
Нападающий Неймар связывает свое будущее с «ПСЖ».
31-летний футболист хочет завершить карьеру в парижском клубе.
Цель бразильца – помочь команде выиграть Лигу чемпионов.
- В 2017 году «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
- Его контракт с клубом действует до лета 2027-го.
- Форвард пропустит остаток сезона из-за операции на голеностопе.
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