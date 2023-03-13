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    Какой вы футболист?

    Неймар определился с клубом, в котором хочет завершить карьеру

    Нападающий Неймар связывает свое будущее с «ПСЖ».

    31-летний футболист хочет завершить карьеру в парижском клубе.

    Цель бразильца – помочь команде выиграть Лигу чемпионов.

    • В 2017 году «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом действует до лета 2027-го.
    • Форвард пропустит остаток сезона из-за операции на голеностопе.

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    Источник: The Athletic

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    13.03.2023 11:40
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100922

      zigbert 13 марта, 17:07

      А что ему остается с таким контрактом. Карьера удалась на славу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Болотоход 13 марта, 11:58

      Так это бревно выгнать хотят шейхи)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 13 марта, 11:52

      Под закат карьеры будет играть в Бразилии как и все Бразильцы, 100%

      2
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