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    Дом Салаха в Египте ограбили

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал жертвой ограбления. Злоумышленники напали на его дом в Египте – в Каире.

    Неладное заметил племянник Салаха и сообщил полиции. Она ведет расследование.

    • Салах накануне не реализовал пенальти в матче АПЛ против «Борнмута» (0:1).
    • 30-летний игрок стоит 80 миллионов евро.
    • У египтянина в сезоне АПЛ 26 матчей, 11 голов, 7 ассистов.

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    Источник: Goal

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    12.03.2023 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька 12 марта, 20:32

      Это хряки - беспредельщики, всё следами копыт утыкано, в углу насрано, ещё и шторой жопу вытерли

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