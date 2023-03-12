Дом Салаха в Египте ограбили

Это хряки - беспредельщики, всё следами копыт утыкано, в углу насрано, ещё и шторой жопу вытерли
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал жертвой ограбления. Злоумышленники напали на его дом в Египте – в Каире.
Неладное заметил племянник Салаха и сообщил полиции. Она ведет расследование.
- Салах накануне не реализовал пенальти в матче АПЛ против «Борнмута» (0:1).
- 30-летний игрок стоит 80 миллионов евро.
- У египтянина в сезоне АПЛ 26 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
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