Дом Салаха в Египте ограбили

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал жертвой ограбления. Злоумышленники напали на его дом в Египте – в Каире.

Неладное заметил племянник Салаха и сообщил полиции. Она ведет расследование.

Салах накануне не реализовал пенальти в матче АПЛ против «Борнмута» (0:1).

30-летний игрок стоит 80 миллионов евро.

У египтянина в сезоне АПЛ 26 матчей, 11 голов, 7 ассистов.

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