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    Какой вы футболист?

    2022-й Заболотный провел вообще без голов. В 2023-м – уже два

    У Антона Заболотного был очень тяжелый 2022-й. Смотрите:

    1. Длительная безголевая серия. В 25 матчах Заболотный ни разу не забивал. До 2023-го в РПЛ он забивал в последний раз в ноябре 2021-го – это был дубль в ворота «Арсенала».

    2. Травмы. Согласно Transfemarkt, в 2022-м у Заболотного было два повреждения, из-за которых он восстанавливался в общей сложности 41 день и пропустил шесть матчей ЦСКА.

    На новый сезон у Заболотного были серьезные надежды:

    «И при Березуцком мог [стать лучшим бомбардиром РПЛ], и при Федотове. Как даст судьба, не знаю. Если у меня не будет травм, как у меня было зимой, тогда, думаю, все будет в моих руках. Есть ли какая-то цель по голам, например, забить 10 голов? Как можно больше [забить], чтобы команда побеждала – это сама главная цель».

    Но эти надежды оправдались не сразу. В осенней части сезона РПЛ у Заболотного было 12 матчей. В Кубке – еще пять. И на 17 встреч у Заболотного не было ни одного голевого действия. Зато 2023-й подарил на старте уже два:

    • В феврале ЦСКА обыграл «Краснодар» в домашнем матче в Кубке России 3:0. У Заболотного был гол.

    • В РПЛ в 2023-м Заболотному понадобилось две игры, чтобы забить первый мяч в этом сезоне чемпионата России – пострадали «Крылья».

    Так Заболотный забил в РПЛ первый мяч за 486 дней. Он был без голов в чемпионате России год, четыре месяца и день.

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    Фото: телеграм-канал ЦСКА

    Источник: Бомбардир

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    12.03.2023 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 12 марта, 18:42

      Антоха рекорд установит, личный!

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