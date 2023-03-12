2022-й Заболотный провел вообще без голов. В 2023-м – уже два

У Антона Заболотного был очень тяжелый 2022-й. Смотрите:

1. Длительная безголевая серия. В 25 матчах Заболотный ни разу не забивал. До 2023-го в РПЛ он забивал в последний раз в ноябре 2021-го – это был дубль в ворота «Арсенала».

2. Травмы. Согласно Transfemarkt, в 2022-м у Заболотного было два повреждения, из-за которых он восстанавливался в общей сложности 41 день и пропустил шесть матчей ЦСКА.

На новый сезон у Заболотного были серьезные надежды:

«И при Березуцком мог [стать лучшим бомбардиром РПЛ], и при Федотове. Как даст судьба, не знаю. Если у меня не будет травм, как у меня было зимой, тогда, думаю, все будет в моих руках. Есть ли какая-то цель по голам, например, забить 10 голов? Как можно больше [забить], чтобы команда побеждала – это сама главная цель».

Но эти надежды оправдались не сразу. В осенней части сезона РПЛ у Заболотного было 12 матчей. В Кубке – еще пять. И на 17 встреч у Заболотного не было ни одного голевого действия. Зато 2023-й подарил на старте уже два:

• В феврале ЦСКА обыграл «Краснодар» в домашнем матче в Кубке России 3:0. У Заболотного был гол.

• В РПЛ в 2023-м Заболотному понадобилось две игры, чтобы забить первый мяч в этом сезоне чемпионата России – пострадали «Крылья».

Так Заболотный забил в РПЛ первый мяч за 486 дней. Он был без голов в чемпионате России год, четыре месяца и день.

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Фото: телеграм-канал ЦСКА