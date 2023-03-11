Норманн – после матча с «Краснодаром»: «Чувствую себя дерьмово»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился эмоциями после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Решения судьи в этом матче? Я не хочу об этом говорить. Не комментирую решения судьей.

Если по игре, то чувствую себя дерьмово. Мы проиграли… Что еще сказать?» – прокомментировал Норманн.

«Динамо» открыло счет.

С 59-й минуты москвичи были в меньшинстве.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

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