Норманн – после матча с «Краснодаром»: «Чувствую себя дерьмово»

Поскорее бы тренер Динамо почувствовал себя дерьмово. Разобрал команду, как только можно. Не его эта команда. Ни один из ведущих игроков не выходит и близко на свой уровень. Даже Тюкавин явно не тот.
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился эмоциями после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).
«Решения судьи в этом матче? Я не хочу об этом говорить. Не комментирую решения судьей.
Если по игре, то чувствую себя дерьмово. Мы проиграли… Что еще сказать?» – прокомментировал Норманн.
- «Динамо» открыло счет.
- С 59-й минуты москвичи были в меньшинстве.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
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