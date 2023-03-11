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    Норманн – после матча с «Краснодаром»: «Чувствую себя дерьмово»

    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился эмоциями после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

    «Решения судьи в этом матче? Я не хочу об этом говорить. Не комментирую решения судьей.

    Если по игре, то чувствую себя дерьмово. Мы проиграли… Что еще сказать?» – прокомментировал Норманн.

    • «Динамо» открыло счет.
    • С 59-й минуты москвичи были в меньшинстве.
    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    11.03.2023 23:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:08

      Поскорее бы тренер Динамо почувствовал себя дерьмово. Разобрал команду, как только можно. Не его эта команда. Ни один из ведущих игроков не выходит и близко на свой уровень. Даже Тюкавин явно не тот.

      0
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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 12 марта, 07:20

      Не ной, Матя.

      1
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 07:13

      "Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился эмоциями после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2)."

      А разве счет не 3:1 был или я что-то недопонимаю?

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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > Enter2006 12 марта, 08:54

      Проделки бомбардира.........

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      Рейтинг: +346

      crf575757 12 марта, 07:09

      Надо было к себе в РОСТОВ возвращаться,тогда и чувствовал бы себя отлично! А то играешь неизвестно за кого!

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      Рейтинг: +3865

      minaev23 12 марта, 01:05

      Иногда так бывает когда проигрываешь более сильной команде.

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      Рейтинг: +912

      Таврида 12 марта, 00:39

      Держись, Крис.

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