«Побеждать, несмотря ни на что»: «Спартак» – после матча с «Факелом»

Может они еще и подвиг спортивный совершили. Стыдно за клуб, за который столько лет болею. Еще бы скупую мужскую слезу выдавили бы из себя, клоуны.
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу команды в 19-м туре РПЛ против «Факела» (3:2).
«Побеждать, несмотря ни на что!» – написали спартаковцы, имея в виду, вероятно, спорное судейство.
- Игру в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Впереди у команды 1-й матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Урала».
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