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    «Побеждать, несмотря ни на что»: «Спартак» – после матча с «Факелом»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу команды в 19-м туре РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Побеждать, несмотря ни на что!» – написали спартаковцы, имея в виду, вероятно, спорное судейство.

    • Игру в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Впереди у команды 1-й матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Урала».

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 20:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:32

      Может они еще и подвиг спортивный совершили. Стыдно за клуб, за который столько лет болею. Еще бы скупую мужскую слезу выдавили бы из себя, клоуны.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 22:30

      Так держать !!!

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 11 марта, 20:57

      А вот Абаскалю победить судью не дали. Повязали и уволокли подальше. )

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      Рейтинг: +534

      эд100 > DOCTOR PENALTY 11 марта, 21:07

      эко тебя принесло..., твои там рубятся сейчас, а ты и тут успеваешь...

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