«Побеждать, несмотря ни на что»: «Спартак» – после матча с «Факелом»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу команды в 19-м туре РПЛ против «Факела» (3:2).

«Побеждать, несмотря ни на что!» – написали спартаковцы, имея в виду, вероятно, спорное судейство.

Игру в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Впереди у команды 1-й матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Урала».

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!