VAR нарушил протокол при назначении пенальти в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура против «Факела».

«С одной стороны, это проблема Даниила Пруцева, что он расставил руки в борьбе и куда-то попал игроку «Факела» – то ли в шею, то ли выше. Это безрассудное действие, он расставляя руки, зная, что сзади него игрок.

С другой стороны, судья на VAR Евгений Кукуляк не должен был звать Владислава Безбородова смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака». По этим повторам нельзя сказать, что была явная и очевидная ошибка – видео дали, как будто из космоса. До конца непонятно, куда попала рука, а для Безбородова изначально это был не фол», – сказал Федотов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.

Матч в поле обслуживает петербуржец Владислав Безбородов.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Факел» – в зоне переходных матчей.

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