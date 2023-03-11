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  • VAR нарушил протокол при назначении пенальти в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

VAR нарушил протокол при назначении пенальти в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

11 марта 2023, 17:42
19

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура против «Факела».

«С одной стороны, это проблема Даниила Пруцева, что он расставил руки в борьбе и куда-то попал игроку «Факела» – то ли в шею, то ли выше. Это безрассудное действие, он расставляя руки, зная, что сзади него игрок.

С другой стороны, судья на VAR Евгений Кукуляк не должен был звать Владислава Безбородова смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака». По этим повторам нельзя сказать, что была явная и очевидная ошибка – видео дали, как будто из космоса. До конца непонятно, куда попала рука, а для Безбородова изначально это был не фол», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Федотов Игорь
Комментарии (19)
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ЗаЖиМ
1678546553
Ну сё, КБ снова начнут ныть и обещать сняться с чемпионата, если закончится ничьей, ... "Плавали, знаем"...
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Artemka444
1678547074
Что мешает забивать 5??? Все виноваты кругом, но только не Спартак!!!
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BVG4
1678548004
Точно-точно!!!! Ни одного судейского решения не в пользу срамтака не должно быть в принципе. Ведь главный постулат- нас засудили из тура - в тур, от матча к матчу главный отмаз поросятника от своей бездарной игры. Еще о "чемпиёнстве" заикаться с такой игрой не стесняются бесстыдники!
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eugen-han
1678548034
Бред от Федотова. Он что это именно сейчас придумал, а до этого значит все прецеденты не считаются что ли? Может нам ещё и чемпионат переиграть в целом?
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DVOK68
1678548724
Ну,это не помогло воронежским халявщикам!
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Persona_non_Grata
1678549378
Сзади подкрадывайся и подсаживайся - когда ни будь да прилетит - куда мог попасть низенький Пруцев на полусогнутых ногах и отведя в СТОРОНУ руку ??? - там в грудь то не должно было прилететь, а попал именно туда, а игрок свалился как подкошенный и держится за лицо и показывает на нос - ЖЕЛТАЯ за симуляцию !!!
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Вомбат
1678549771
Безбородов не хотел назначать пенальти, но побоялся ответственности. Да и в эпизоде, когда Соболев забивал, он мог бы, если бы захотел, проигнорировать тот офсайд у Литвинова. Но для Спартака все сложилось как нельзя лучше. Никто не скажет, что победа над хорошо игравшим Факелом была одержана, благодаря помощи судьи.
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alefreddy
1678550275
теперь надо не с командой еще бороться а с судьей
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Томик
1678551008
Так и в прошлом матче фол индейца показали из космоса и вваливающися в кадр из-за ворот. Умеют.
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lordmrv
1678551386
Вообще странно, я всегда считал этих горячих инородцев мальчиками, которые будут биться до конца, а они оказываются девочки, которые падают от толчка в грудь, причем сами ищут этот толчок. Позорище!!! Желаю команде FUCKel уйти гордо в пердив и жить там.
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