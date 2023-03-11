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    Какой вы футболист?

    VAR нарушил протокол при назначении пенальти в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура против «Факела».

    «С одной стороны, это проблема Даниила Пруцева, что он расставил руки в борьбе и куда-то попал игроку «Факела» – то ли в шею, то ли выше. Это безрассудное действие, он расставляя руки, зная, что сзади него игрок.

    С другой стороны, судья на VAR Евгений Кукуляк не должен был звать Владислава Безбородова смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака». По этим повторам нельзя сказать, что была явная и очевидная ошибка – видео дали, как будто из космоса. До конца непонятно, куда попала рука, а для Безбородова изначально это был не фол», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2023 17:42
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 11 марта, 19:16

      Вообще странно, я всегда считал этих горячих инородцев мальчиками, которые будут биться до конца, а они оказываются девочки, которые падают от толчка в грудь, причем сами ищут этот толчок. Позорище!!! Желаю команде FUCKel уйти гордо в пердив и жить там.

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      Рейтинг: +7964

      Томик 11 марта, 19:10

      Так и в прошлом матче фол индейца показали из космоса и вваливающися в кадр из-за ворот. Умеют.

      0
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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 11 марта, 18:57

      теперь надо не с командой еще бороться а с судьей

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 11 марта, 18:49

      Безбородов не хотел назначать пенальти, но побоялся ответственности. Да и в эпизоде, когда Соболев забивал, он мог бы, если бы захотел, проигнорировать тот офсайд у Литвинова. Но для Спартака все сложилось как нельзя лучше. Никто не скажет, что победа над хорошо игравшим Факелом была одержана, благодаря помощи судьи.

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy > Вомбат 11 марта, 18:54

      уже не офсайд а борьба обоюдная

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      Рейтинг: +7964

      Томик > Вомбат 11 марта, 19:10

      Никакого офсайда не было. Даже написали - фол, нет гола.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 18:42

      Сзади подкрадывайся и подсаживайся - когда ни будь да прилетит - куда мог попасть низенький Пруцев на полусогнутых ногах и отведя в СТОРОНУ руку ??? - там в грудь то не должно было прилететь, а попал именно туда, а игрок свалился как подкошенный и держится за лицо и показывает на нос - ЖЕЛТАЯ за симуляцию !!!

      6
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      Рейтинг: +7964

      Томик > Persona_non_Grata 11 марта, 19:15

      Однозначно. Пруцев выпрыгнуть пытался в матч сыграть, руки развел, а этот нехороший человек прибежал и толкнул его, увидел, что руке до лица , как до Китая пешком, пытался клюнуть в плечо - недоклюнул, схватился за лицо и рухнул как будто ему бутсой в репу зарядили. За такое надо ему было желтую показать. И очень рад за Калинина - пусть ноет дальше.

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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 11 марта, 18:32

      Ну,это не помогло воронежским халявщикам!

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 11 марта, 18:29

      че безбородов не удалось победный гол отменить как так скажи.че не побежал то смотреть var

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      Рейтинг: +7964

      Томик > =Cпapтак= 11 марта, 19:16

      Когда рукой защитник выбил мяч, который Соболев перекидывал через него - Кукуляк вообще не дернулся, сученыш.

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 11 марта, 18:20

      Бред от Федотова. Он что это именно сейчас придумал, а до этого значит все прецеденты не считаются что ли? Может нам ещё и чемпионат переиграть в целом?

      0
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      Рейтинг: +53

      BVG4 11 марта, 18:20

      Точно-точно!!!! Ни одного судейского решения не в пользу срамтака не должно быть в принципе. Ведь главный постулат- нас засудили из тура - в тур, от матча к матчу главный отмаз поросятника от своей бездарной игры. Еще о "чемпиёнстве" заикаться с такой игрой не стесняются бесстыдники!

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 18:12

      По видео было видно как Пруцев чуть кадык не вдавил в горло. Пенальти 100 пудовые. Гыгыгы

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      Рейтинг: +768

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 18:18

      Та про пеналь ни кто и не спорит а вот гол чистый снова забрали.

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 18:40

      какое ты жалкое существо.тебя больше назвать никак я лично не могу.малолетка по почерку сразу видно.жаль тебя видно в жизни настолько все хреново у тебя.удачи

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 18:47

      А палка в жопе не мешает?

      2
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