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    Какой вы футболист?

    Канчельскис сравнил составы «Спартака» и «Зенита»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

    «У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака», это факт. Они просто сильнее. По составу и подбору игроков «Зенит» намного превосходит «Спартак» сейчас. Это даже не обсуждается.

    Малком или Промес? Оба по-своему хороши. Каждый из них приносит пользу своей команде», — сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.03.2023 09:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +743

      Азбука 10 марта, 11:42

      А вы проведите опрос, где сравните игроков Зенита и Спартака по позициям. Для вишенки на торте, можно и тренеров сравнить. Почему-то уверен, что большинство будет за спартаковцами. Так что Зенит не по составу превосходит, а по игре.

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr > Азбука 10 марта, 12:42

      "большинство будет за спартаковцами"?
      Чушь........... Бездарь никогда не будет лучшим по игре, поскольку он изначально бездарь. Сравни Вендела и Зобнина, Клаудиньо и Мартинса, Сантоса с любым защитником Спартака...........
      Ранее уже писАл, что Соболев=Сергеев, оба корявые, играют как умеют.

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      Рейтинг: +743

      Азбука > ilichkadr 10 марта, 14:37

      "Чушь"-это потому, что за Спартак не болеешь. А вообще-то я прикололся. Если внимательно прочитать, то будет ясно.

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr > Азбука 10 марта, 15:16

      Ну, почему же "что за Спартак не болеешь"? Дело же не в том, кто за кого болеет, а кто реально сильнее как футболист.
      Соглашусь, что если провести здесь опрос, то у Спартака будет большинство. Почему? Потому что болел Спартака и их клонов здесь больше, чем у всех остальных команд.
      "вообще-то я прикололся"
      Приколись, ответь на вопрос кто лучше на своей позиции Сантос (7 пропущенных голов) или Джикия, Рыбус, Чернов... (20 пропущенных голов).
      Ну, Азбука, смелее, можешь свой вариант предложить......

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      Рейтинг: +743

      Азбука > ilichkadr 10 марта, 17:54

      Так ить Дуглас не один играет в обороне. Родригао, Чистяков и Караваев с ним в основе, Алип, Сутормин и Адамов на подхвате. Сейчас ещё новое юное дарование подключили Ренана. Кстати, Круговой не плохо самого Сантоса подменяет.

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr > Азбука 10 марта, 19:01

      Ну, вот есть же с кем сравнить? Есть. Что касаемо Ренана, то я думаю, что парнишка затмит Гарая уже в этом году. Хотелось бы..............

      1
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс > ilichkadr 10 марта, 20:22

      Читаешь вас обоих..и жить так хочется опять)

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      Рейтинг: +3064

      fakeid 10 марта, 09:56

      ещё ду кейрос подъедет летом уже точно, а через полтора года второй неймар (энрике), которого забронировал зенит на приоритетное право выкупа. капец, как развели коринтианс за копейки, это войдёт в историю стопудов. лять, верните нас в лч, с таким составом должны парочку громких побед сделать. а спартак пусть своих зулусов, дезеувов и рыжих кофриёв дальше покупает.

      5
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      Рейтинг: +8098

      nik55 > fakeid 10 марта, 09:58

      куда вас вернуть ? если только в Бразилию

      1
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      Рейтинг: +3064

      fakeid > nik55 10 марта, 10:05

      лига чемпионов. есть такой международный турнир. тебе, как спартачу, простительно о нём не знать, ведь у вас в приоритете кубок соли и кубок матч премьер.

      4
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      Рейтинг: +26

      Solyh-1963 > fakeid 10 марта, 11:23

      Да хоть самого Месси купите, все равно в Европе вам ничего светить не будет, потому, что все эти лигионеры не Россия.

      3
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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr 10 марта, 09:51

      " Оба по-своему хороши."
      Ну, да, спору нет. Вот только Малкому 26 лет, а Антохе уже 31.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 09:41

      По бюджету Зенит немногим опережает Спартак, а по классу игроков пропасть. Вместо того, чтобы покупать хороших игроков хряки покупают неликвид пачками. А потом стонут с 6 места, получив в авоську десяток от Зенита за сезон. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 09:45

      Палка в жопе, а что ты переживаешь, вас в гейропе сношали, даже с такими хорошими игроками, что из группы не выходили

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Suvorov51 10 марта, 11:42

      У них в то время Цзюба разлагал коллектив.

      1
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > Suvorov51 10 марта, 12:12

      А палка в жопе - хорошо сказано.

      1
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      Рейтинг: +525

      эд100 > ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 13:03

      меня постоянно банят на сайте, как бы за провокации, когда я пытаюсь заткнуть рот отморозкам с расизмом или откровенной пошлостью. КОГДА начнут банить за глупость, и на постоянку? нужно избавляться от убогих "Гыгыгы", которые всё превращают в помойку.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > эд100 10 марта, 15:40

      Это что тут за вошь кашляет? Меня тоже постоянно банят из за спартачей кляузников. Гыгыгы

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      Рейтинг: +525

      эд100 > ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 20:52

      прочитал твой девиз у тебя в профиле... НЕ ПОЗОРЬ СВОЙ КЛУБ! из-за таких как ты недоумков Вас и не любят! сам от себя глистами не блюёшь?...

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