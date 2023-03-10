А вы проведите опрос, где сравните игроков Зенита и Спартака по позициям. Для вишенки на торте, можно и тренеров сравнить. Почему-то уверен, что большинство будет за спартаковцами. Так что Зенит не по составу превосходит, а по игре.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил составы «Спартака» и «Зенита».
«У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака», это факт. Они просто сильнее. По составу и подбору игроков «Зенит» намного превосходит «Спартак» сейчас. Это даже не обсуждается.
Малком или Промес? Оба по-своему хороши. Каждый из них приносит пользу своей команде», — сказал Канчельскис.
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