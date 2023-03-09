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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Судьи РПЛ добавили Дзюбу в список имени Комличенко и Соболева («СЭ»)

    Новичок «Локомотива» Артем Дзюба включен в судейский список, носящий имена Николая Комличенко и Александра Соболева, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Дзюба сменил в списке Рамзана Гаджимурадова, который перешел из «Урала» в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.

    «В упомянутый перечень входят те, кто раньше обратил на себя внимание попытками обмануть судей, заработать штрафной или пенальти, умением симулировать фол. Попадание в виртуальный список (он не напечатан на бумаге и не раздается арбитрам на сборах и семинарах) означает одно: необходимость уделять игроку более пристальное внимание, когда он оказывается у штрафной площади или в ее пределах», – отмечает «СЭ».

    Помимо Комличенко, Соболева и Дзюбы судьи РПЛ следят за Константином Тюкавиным и Федором Смоловым (оба – «Динамо»), Резиуаном Мирзовым («Химки»), Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Давидом Караевым («Торпедо»).

    • Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).
    • Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 16:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 10 марта, 07:12

      лучше бы судьи составили список имени вилкова-мешкова

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      Рейтинг: +17581

      NewLife 9 марта, 20:25

      зюба нередко изображает травмы несовместимые с жизнью и так бьет ладошками о землю, что мне автоматом хочется набрать 03 и вызвать ему скорую. Еще один великий симулятор - это Боррелиоз, особенно после того, как сам кого-нибудь травмирует исподтишка.

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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 19:59

      Можно подумать, что кто-то из футболеров, играет по честноку и не симулирует падение в штрафной))) Есть хоть один? Назовите!

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      Рейтинг: +341

      Romeo 123 9 марта, 19:16

      Ныряльщик номер один- дельфин

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:32

      А Тёму-то за шо? Он Ростову честно 3 отгрузил!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 16:54

      Забыли про Самедова. Ведь он открыл в Тарасовке школу нырков, которую с отличием закончил Соболев. Гыгыгы

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      Рейтинг: +768

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 17:24

      Кря кря кря.))))

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 9 марта, 17:31

      Как сам Филл? Пробухался, проводил Новый год? Давай в норму приходи, а то не заметишь как твой Спартак возвратится на своё 10 место. Гыгыгы

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      Рейтинг: +768

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 17:42

      Нормально! Я давно уже пропился))) Не боись еще догоним.гав гав гав

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      Рейтинг: +1058

      SuperNils 9 марта, 16:26

      Сюда ещё Месси надо - тоже падает от каждого сквозняка.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > SuperNils 9 марта, 17:07

      Список Неймара и Серхио Рамоса. А кто такой Соболев???

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > Cleaner 9 марта, 17:33

      Кто, кто? Поросенок, вот кто!

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