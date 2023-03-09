Судьи РПЛ добавили Дзюбу в список имени Комличенко и Соболева («СЭ»)

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба включен в судейский список, носящий имена Николая Комличенко и Александра Соболева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дзюба сменил в списке Рамзана Гаджимурадова, который перешел из «Урала» в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.

«В упомянутый перечень входят те, кто раньше обратил на себя внимание попытками обмануть судей, заработать штрафной или пенальти, умением симулировать фол. Попадание в виртуальный список (он не напечатан на бумаге и не раздается арбитрам на сборах и семинарах) означает одно: необходимость уделять игроку более пристальное внимание, когда он оказывается у штрафной площади или в ее пределах», – отмечает «СЭ».

Помимо Комличенко, Соболева и Дзюбы судьи РПЛ следят за Константином Тюкавиным и Федором Смоловым (оба – «Динамо»), Резиуаном Мирзовым («Химки»), Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Давидом Караевым («Торпедо»).

Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).

Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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