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  • Судьи РПЛ добавили Дзюбу в список имени Комличенко и Соболева («СЭ»)

Судьи РПЛ добавили Дзюбу в список имени Комличенко и Соболева («СЭ»)

9 марта 2023, 16:12
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Новичок «Локомотива» Артем Дзюба включен в судейский список, носящий имена Николая Комличенко и Александра Соболева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дзюба сменил в списке Рамзана Гаджимурадова, который перешел из «Урала» в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.

«В упомянутый перечень входят те, кто раньше обратил на себя внимание попытками обмануть судей, заработать штрафной или пенальти, умением симулировать фол. Попадание в виртуальный список (он не напечатан на бумаге и не раздается арбитрам на сборах и семинарах) означает одно: необходимость уделять игроку более пристальное внимание, когда он оказывается у штрафной площади или в ее пределах», – отмечает «СЭ».

Помимо Комличенко, Соболева и Дзюбы судьи РПЛ следят за Константином Тюкавиным и Федором Смоловым (оба – «Динамо»), Резиуаном Мирзовым («Химки»), Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Давидом Караевым («Торпедо»).

  • Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).
  • Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Комличенко Николай Соболев Александр
Комментарии (7)
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SuperNils
1678368415
Сюда ещё Месси надо - тоже падает от каждого сквозняка.
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paracetamol
1678372331
А Тёму-то за шо? Он Ростову честно 3 отгрузил!
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Romeo 123
1678378611
Ныряльщик номер один- дельфин
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serglider
1678381143
Можно подумать, что кто-то из футболеров, играет по честноку и не симулирует падение в штрафной))) Есть хоть один? Назовите!
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NewLife
1678382721
зюба нередко изображает травмы несовместимые с жизнью и так бьет ладошками о землю, что мне автоматом хочется набрать 03 и вызвать ему скорую. Еще один великий симулятор - это Боррелиоз, особенно после того, как сам кого-нибудь травмирует исподтишка.
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Каратель помойников
1678421525
лучше бы судьи составили список имени вилкова-мешкова
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