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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования

    31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments приобрел 70% акций «ПСЖ». Тогда все намекало на одно: «ПСЖ» скоро окончательно перейдет под управление шейхов, и настанут яркие и очень сладкие времена. В июле того же года Нассер Аль-Хелаифи возглавил фонд и сказал:

    «Мы полностью меняем работу «ПСЖ». Прошу относиться теперь к клубу как к одной из главных топ-команд в Европы. Планы на чемпионат Франции на ближайшее время – перехватить чемпионскую инициативу. Глобальное и главное направление – биться за победу в Лигу чемпионов каждый год».

    Спустя почти 12 лет планы по Лиге 1 выполнены (восемь чемпионских титулов). В плане Лиги чемпионов все скуднее – каждый год с «ПСЖ» случается какой-то облом.

    • Сезон-2011/12 – клуб не участвовал в ЛЧ.

    • Сезон-2012/13 – «ПСЖ» дошел до четвертьфинала, где после двух ничьих (2:2 и 1:1) с «Барселоной» покинул турнир.

    • Сезон-2013/14 – снова вылет в четвертьфинале. После домашней победы над «Челси» 3:1 случилось выездное поражение 0:2.

    • Сезон-2014/15 – снова вылет в четвертьфинале. И снова от «Барсы», правда, «ПСЖ» проиграл дважды: 1:3 и 0:2.

    ывыв

    • Сезон-2015/16 – очередной вылет из Лиги чемпионов в четвертьфинале. 2:2 и 0:1 в матчах с «Манчестер Сити».

    • Сезон-2016/17 – вылет в 1/8 финала. В первом матче «ПСЖ» уничтожил «Барселону» 4:0. В ответной встрече – оказался уничтоженным сам, 1:6. Тот самый матч, когда Роберто забивал на 95-й минуте.

    • Сезон-2017/18 – второй раз подряд «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала. В тот раз – после двух поражений «Реалу» (1:3, 1:2).

    • Сезон-2018/19 – третий подряд вылет «ПСЖ» в 1/8 финала. После победы над «Манчестер Юнайтед» в первом матче (2:0) случилось поражений (1:3).

    • Сезон-2019/20 – в ковидный сезон «ПСЖ» дошел до финала, где встретился с «Баварией». Все решил единственный гол Кингсли Комана в середине второго тайма.

    • Сезон-2020/21 – «ПСЖ» дошел до полуфинала, где его ждал «Манчестер Сити». «Париж» вылетел после двух поражений.

    • Сезон-2021/22 – вылет после 1/8 финала. Сначала была победа над «Реалом» 1:0. Потом «Мадрид» отыграл все упущенное – «ПСЖ» проиграл 1:3.

    • Сезон-2022/23 – «ПСЖ» снова вылетает в 1/8 финала. Теперь клуб пострадал от «Бавария», которая дважды выиграла (1:0 и 2:0).

    В чем проблема сейчас? Здесь был комплекс из различных факторов.

    Во-первых, сила соперника. Во-вторых, плохая реализация моментов (в первом тайме ответной встрече в пустые ворота после выкрутасов Яна Зоммера не забил Витинья).

    В-третьих, у «ПСЖ» много травмированных лидеров. Мимо матча пролетели Кимпембе и Неймар. Еще в первом тайме сломался Маркиньос.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    09.03.2023 11:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67530

      portero 9 марта, 12:52

      Тренер должен рулить составом, а тут требования ставить звезд, может они ему и не нужны вместе на поле....

      0
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      Рейтинг: +2472

      serglider > portero 9 марта, 21:30

      Тогда звезды ПСЖ уволят тренера)))

      0
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      Рейтинг: +912

      Таврида 9 марта, 02:04

      Опять из денежного мешка пыль выбили, бггг

      5
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 марта, 00:59

      у баварии нет ни одного игрока уровня мбаппе и месси , но все же они лучше играют, так что не в травмах дело
      бавария даже без манэ ,санэ и гнабри играла, и плюс павар после кк отдыхал
      у псж нет середины поля, одно дно играет, да, вератти классный игрок, но он типа "канте", а уровня модрича, де брюйне, да хоть бруну фернандеша - им не хватает
      мбаппе закрыли и все, от псж ничего не осталось

      4
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      Рейтинг: +2472

      serglider > DeStar 9 марта, 21:28

      Мбаппе зависим от партнеров, Месси - жалкая тень самого себя. Судья матча установил высокую планку силовой борьбы. Месси отлетал от защитников Баварии, как мяч от стенки. В Бытность его выступлений за Барсу, любой судья тут же накидал бы соперникам полную панамку горчичников и еще удалил бы одного-двух с поля и... Вуаля! Игра бы была за ними. А тут борьба, прессинг по всему полю... ПСЖ просто сдулся... Забить были равные шансы, Бавария свои использовала, ПСЖ - нет.

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      ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar > serglider 9 марта, 21:42

      ну потом псж посыпались, причем после 1-0 псж заиграл лучше а потом уже все, кинули играть
      и мне понравилась работа судьи, так уже бесят эти матчи, особенно вв какой ла лиге где одни фолы
      хочется уже чтобы как в хоккее останавливали время, и уверен бы получилсь так что на "развод мяча - выкидывание аута - подача угла - и проие валяния" занимают минут 15+ в каждом матче.

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