В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования

31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments приобрел 70% акций «ПСЖ». Тогда все намекало на одно: «ПСЖ» скоро окончательно перейдет под управление шейхов, и настанут яркие и очень сладкие времена. В июле того же года Нассер Аль-Хелаифи возглавил фонд и сказал:

«Мы полностью меняем работу «ПСЖ». Прошу относиться теперь к клубу как к одной из главных топ-команд в Европы. Планы на чемпионат Франции на ближайшее время – перехватить чемпионскую инициативу. Глобальное и главное направление – биться за победу в Лигу чемпионов каждый год».

Спустя почти 12 лет планы по Лиге 1 выполнены (восемь чемпионских титулов). В плане Лиги чемпионов все скуднее – каждый год с «ПСЖ» случается какой-то облом.

• Сезон-2011/12 – клуб не участвовал в ЛЧ.

• Сезон-2012/13 – «ПСЖ» дошел до четвертьфинала, где после двух ничьих (2:2 и 1:1) с «Барселоной» покинул турнир.

• Сезон-2013/14 – снова вылет в четвертьфинале. После домашней победы над «Челси» 3:1 случилось выездное поражение 0:2.

• Сезон-2014/15 – снова вылет в четвертьфинале. И снова от «Барсы», правда, «ПСЖ» проиграл дважды: 1:3 и 0:2.

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• Сезон-2015/16 – очередной вылет из Лиги чемпионов в четвертьфинале. 2:2 и 0:1 в матчах с «Манчестер Сити».

• Сезон-2016/17 – вылет в 1/8 финала. В первом матче «ПСЖ» уничтожил «Барселону» 4:0. В ответной встрече – оказался уничтоженным сам, 1:6. Тот самый матч, когда Роберто забивал на 95-й минуте.

• Сезон-2017/18 – второй раз подряд «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала. В тот раз – после двух поражений «Реалу» (1:3, 1:2).

• Сезон-2018/19 – третий подряд вылет «ПСЖ» в 1/8 финала. После победы над «Манчестер Юнайтед» в первом матче (2:0) случилось поражений (1:3).

• Сезон-2019/20 – в ковидный сезон «ПСЖ» дошел до финала, где встретился с «Баварией». Все решил единственный гол Кингсли Комана в середине второго тайма.

• Сезон-2020/21 – «ПСЖ» дошел до полуфинала, где его ждал «Манчестер Сити». «Париж» вылетел после двух поражений.

• Сезон-2021/22 – вылет после 1/8 финала. Сначала была победа над «Реалом» 1:0. Потом «Мадрид» отыграл все упущенное – «ПСЖ» проиграл 1:3.

• Сезон-2022/23 – «ПСЖ» снова вылетает в 1/8 финала. Теперь клуб пострадал от «Бавария», которая дважды выиграла (1:0 и 2:0).

В чем проблема сейчас? Здесь был комплекс из различных факторов.

Во-первых, сила соперника. Во-вторых, плохая реализация моментов (в первом тайме ответной встрече в пустые ворота после выкрутасов Яна Зоммера не забил Витинья).

В-третьих, у «ПСЖ» много травмированных лидеров. Мимо матча пролетели Кимпембе и Неймар. Еще в первом тайме сломался Маркиньос.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

Фото: imago-images.de/Global Look Press