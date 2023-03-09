Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу

    В эти минуты проходи ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Счет на 61-й минуте открыл нападающий немцев Эрик Чупо-Мотинг.

    Камерунец забил в ворота своей бывшей команды. Ассист ему сделал Леон Горецка.

    • На 52-й минуте гол Чупо-Мотинга был отменен из-за офсайда.
    • В 1-м матче «Бавария» победила 1:0.
    • Немцы 6 раз брали Лигу чемпионов.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Стали известны 6 из 8 участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2
    Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии 2
    «Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 00:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 марта, 00:55

      у псж как не было яиц и плана на игру с топами так и нет
      самый опасный в составе псж -рамос, у него 2 момента целых
      0 у месси
      0.5 у мбаппе
      и кто там в пустые не смг забить еще

      псж опять домой. даже с учетом того что бавария не давила в первом тайме
      и играла без манэ, санэ и гнабри - даже без них

      p.s можно этого судью на все матчи хотя бы лч?
      давно не видел чтобы так давали играть, даже как-то чересчур порой)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11