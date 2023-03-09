«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу

В эти минуты проходи ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Счет на 61-й минуте открыл нападающий немцев Эрик Чупо-Мотинг.

Камерунец забил в ворота своей бывшей команды. Ассист ему сделал Леон Горецка.

На 52-й минуте гол Чупо-Мотинга был отменен из-за офсайда.

В 1-м матче «Бавария» победила 1:0.

Немцы 6 раз брали Лигу чемпионов.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?