«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу

у псж как не было яиц и плана на игру с топами так и нет
самый опасный в составе псж -рамос, у него 2 момента целых
0 у месси
0.5 у мбаппе
и кто там в пустые не смг забить еще
псж опять домой. даже с учетом того что бавария не давила в первом тайме
и играла без манэ, санэ и гнабри - даже без них
p.s можно этого судью на все матчи хотя бы лч?
давно не видел чтобы так давали играть, даже как-то чересчур порой)
В эти минуты проходи ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Счет на 61-й минуте открыл нападающий немцев Эрик Чупо-Мотинг.
Камерунец забил в ворота своей бывшей команды. Ассист ему сделал Леон Горецка.
- На 52-й минуте гол Чупо-Мотинга был отменен из-за офсайда.
- В 1-м матче «Бавария» победила 1:0.
- Немцы 6 раз брали Лигу чемпионов.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?