Кокорин лично поздравил фанаток «Ариса» с 8 Марта на стадионе клуба

мамай кокошу поздравил с 8 марта?
Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку на матч чемпионата Кипра против «Анортосиса» из-за перебора желтых карточек.
Вместо этого россиянин ходил по трибунам с цветами и поздравлял женщин-болельщиц с Международным женским днем.
- В этом сезоне Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Летом игрок должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
- Кокорин на Кипре с осени.
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