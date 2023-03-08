Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин лично поздравил фанаток «Ариса» с 8 Марта на стадионе клуба

    Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку на матч чемпионата Кипра против «Анортосиса» из-за перебора желтых карточек.

    Вместо этого россиянин ходил по трибунам с цветами и поздравлял женщин-болельщиц с Международным женским днем.

    • В этом сезоне Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Летом игрок должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
    • Кокорин на Кипре с осени.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кокорин забил очередной гол за «Арис» 3
    Бевеев: «Может, у Кокорина и Дзюбы мотивации на сборную и нет. А я туда пешком пойду» 1
    Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 8 марта, 23:54

      мамай кокошу поздравил с 8 марта?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 20:58

      Ну вот... , а то стулом да по башке! Красавчик фигли))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Болотоход 8 марта, 20:41

      Молодец Санька.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +936

      Krics 8 марта, 20:01

      Это мужской поступок,ихмо.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11