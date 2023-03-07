Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

А какой смысл радовпться за рекорды американского хоккеиста, пусть даже и русского происхождения. Он что за Динамо забил? Он что в пятый или 10й раз помог сборной России стать чемпионом Мира или чемпионом Европы? Он капитан команды Капитолз Вашингтон, а это скажите где??? В Москве, в Питере, в Челябинске? Аааа это оказывается в США??? И что я должент аплодировать американскому хоккеисту?
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
37-летний Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в лиге. Россиянин отстает от канадца на 78 голов.
- Овечкин набрал 61 (36+25) очко в 60 матчах сезона НХЛ.
- Форвард «Вашингтона» набрал очки в 4 из 5 последних матчей.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?