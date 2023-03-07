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    Какой вы футболист?

    Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

    37-летний Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в лиге. Россиянин отстает от канадца на 78 голов.

    • Овечкин набрал 61 (36+25) очко в 60 матчах сезона НХЛ.
    • Форвард «Вашингтона» набрал очки в 4 из 5 последних матчей.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 10:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2031

      morgan59 7 марта, 20:15

      А какой смысл радовпться за рекорды американского хоккеиста, пусть даже и русского происхождения. Он что за Динамо забил? Он что в пятый или 10й раз помог сборной России стать чемпионом Мира или чемпионом Европы? Он капитан команды Капитолз Вашингтон, а это скажите где??? В Москве, в Питере, в Челябинске? Аааа это оказывается в США??? И что я должент аплодировать американскому хоккеисту?

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 7 марта, 11:52

      Для Александра это пристрелянная точка

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      Рейтинг: +29

      blackmanch 7 марта, 11:36

      ну такое себе

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 11:35

      Хорошая затравка для футболистов.

      2
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 7 марта, 11:17

      Сомнений, что рекорд будет побит, почти не остается.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > vladik12 7 марта, 11:59

      А вот я, сомневаюсь.
      Ему не дадут этого сделать!

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