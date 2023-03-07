Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

37-летний Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в лиге. Россиянин отстает от канадца на 78 голов.

Овечкин набрал 61 (36+25) очко в 60 матчах сезона НХЛ.

Форвард «Вашингтона» набрал очки в 4 из 5 последних матчей.

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