Защитник «Спартака» Чернов пропустит минимум три матча

Стали известны сроки восстановления защитника «Спартака» Никиты Чернова. Он получил травму в матче РПЛ с «Уралом» (2:2).

Как пишет «Спорт-Экспресс», игрок пропустит минимум три недели из-за повреждения задней поверхности бедра.

Чернов не сыграет с «Факелом», «Уралом» и «Оренбургом».

Чернов провел 15 матчей в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» занимает 2-е место в лиге, отставая от «Зенита» на 8 очков.

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