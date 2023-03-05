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    Защитник «Спартака» Чернов пропустит минимум три матча

    Стали известны сроки восстановления защитника «Спартака» Никиты Чернова. Он получил травму в матче РПЛ с «Уралом» (2:2).

    Как пишет «Спорт-Экспресс», игрок пропустит минимум три недели из-за повреждения задней поверхности бедра.

    Чернов не сыграет с «Факелом», «Уралом» и «Оренбургом».

    • Чернов провел 15 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • «Спартак» занимает 2-е место в лиге, отставая от «Зенита» на 8 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2023 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 5 марта, 22:56

      и так защита не блещет так и травмы пошли

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 5 марта, 21:15

      Жесть - это потеря, у них с Джикией образовалась относительно не плохая пара !

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