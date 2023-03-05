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    Ловчев дал прогноз, сколько голов Дзюба забьет весной в РПЛ

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы весной в РПЛ.

    Еще до вчерашнего матча с «Ростовом», где Дзюба оформил хет-трик, Ловчев написал, что у игрока весной в РПЛ будет шесть-семь голов.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: телеграмк-канал Евгения Ловчева

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    05.03.2023 17:40
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 10:07

      Все может быть, если еще станет главным пенальтистом команды.

      1
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 5 марта, 22:25

      Все ждут какой-то феерии от Дзюбы. Это вряд ли. При должной опеке его можно нейтрализовать. В последнем матче защита Ростова отдыхала. Карпин виноват.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 5 марта, 18:52

      12

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 5 марта, 18:36

      8

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      Ответить
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      Рейтинг: +3218

      Эном айс > sochi-2013 5 марта, 19:21

      Ну, два матча будет отдыхать и возноситья. Потом выйдет только на замену. Опять насупится.
      В итоге по сухому 6.
      Но и это будет гениально..тьфу.ты..генитально..
      Запутался. Ну,ладно,8)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Эном айс 5 марта, 22:08

      Не смешно, и ты палишься своим пристрастием к определенному виду видео. Извини за тавтологию.
      8 - это минимум.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3218

      Эном айс > sochi-2013 6 марта, 15:09

      Не понял я ни бельмеса.
      Хотя ладно, разочарования преследуют меня.
      Другом больше, другом меньше..

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