Ловчев дал прогноз, сколько голов Дзюба забьет весной в РПЛ

Бывший спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы весной в РПЛ.

Еще до вчерашнего матча с «Ростовом», где Дзюба оформил хет-трик, Ловчев написал, что у игрока весной в РПЛ будет шесть-семь голов.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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