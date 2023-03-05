Россиянка и украинка сыграют в финале теннисного турнира в США

Что это за турнир такой? Престижный хоть?
Определилась пара финалисток женского теннисного турнира в американском Остине.
В полуфинале россиянка Варвара Грачева обыграла американку Катю Волынец (2:1). В другой встрече 1/2 финала украинка Марта Костюк победила представительницу США Даниэл Коллинс (2:0).
- Матч Грачева – Костюк начнется в 23:00 по Москве.
- Грачева – 88-я ракетка мира, Костюк – 52-я.
- По личным встречам у них 2:2.
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