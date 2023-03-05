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    Какой вы футболист?

    Россиянка и украинка сыграют в финале теннисного турнира в США

    Определилась пара финалисток женского теннисного турнира в американском Остине.

    В полуфинале россиянка Варвара Грачева обыграла американку Катю Волынец (2:1). В другой встрече 1/2 финала украинка Марта Костюк победила представительницу США Даниэл Коллинс (2:0).

    • Матч Грачева – Костюк начнется в 23:00 по Москве.
    • Грачева – 88-я ракетка мира, Костюк – 52-я.
    • По личным встречам у них 2:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 5 марта, 16:11

      Что это за турнир такой? Престижный хоть?

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